PlayStation 6 ve Yeni Xbox'un Gücü Önünde Hiçbir Şey Duramayacak

Oyun dünyasında heyecan verici bir sızıntı ortaya çıktı. AMD, "Magnus" kod adını verdiği işlemcisi üzerinde çalışırken; Zen 6 mimarisine dayalı özel işlemcisinin (APU) PlayStation 6 ya da yeni Xbox konsolu için geliştirilme ihtimaline göz kırpılıyor. İşlemciye ilk bakışta sanki orta seviye bir oyun laptopu için tasarlanmış gibi duruyor ama detayları, bu işlemcinin asıl gücünü ortaya koyuyor.

AMD Magnus İşlemci Birimleri Ortaya Çıktı

AMD Magnus işlemcisinde 264 mm² büyüklüğünde bir grafik yongası bulunuyor. Bu birim, 384-bit genişliğinde bir bellek veri yoluna bağlanıyor. İşlemcide toplam 11 çekirdekli yapı var ve şu birimlerden oluşuyor:

3 adet yüksek performanslı Zen 6 çekirdeği

8 adet daha kompakt Zen 6C çekirdeği

PlayStation 6 ve Yeni Xbox Konsoluna Güç Verebilir

AMD'nin doğrudan "semicustom" birimlerinde ortaya çıkan işlemci, daha önce PlayStation portalı için konuşulan "Jupiter" ve Steam Deck'te kullanılan "Mero" gibi konsollarda yoğunlaşmış çözümler, daha önceki tasarımlarla örtüşüyor. Yine de herkes bu işlemcinin PlayStation 6'ya güç vereceği konusunda ikna olmuş değil.

Konuya mimari bakımından odaklanıldığı zaman, yonganın çekirdek yapısı ve geniş veri yolunun geleneksel Sony kod adı şemasına uymadığı düşünülüyor. Tabii arkaplanda sürpriz bir şeyler test ediliyor da olabilir.

Öte yandan, AMD işlemcisi Xbox'a daha yakın bir konumda. Özellikle Microsoft için geliştirilen yeni konsolların temeliyle uyumlu çalışacak bir işlemci olmuş. Şayet Sony, bu işlemciyi kullanmamayı tercih ederse Xbox konsol grafiklerinde dev bir sıçrama yaşanacak ve rakiplerinin ona yetişmesi zorlaşacak.

Zen 6 mimarisi, gelecekteki oyunların donanım talebine karşılık verecek kadar güçlü. Günümüz oyunlarını kusursuz bir gerçeklikte ve yüksek performansta çalıştırmak için gelişmiş ışın izleme özelliği bir standart haline gelecek. Bu durumda AMD Magnus APU'su biçilmiş kaftan olacak.