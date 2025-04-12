Türkiye'de Elektrik Faturaları Değişiyor: Trump'ın Tarifeleri Zam Mı Getirdi?

Elektrik faturalarında yepyeni bir dönem resmen başladı. Nisan ayı itibarıyla milyonlarca aboneye mesajla bilgi verildi; artık vatandaşlar sadece ödeyecekleri tutarı değil, devletin ne kadarını karşıladığını da görebilecek.

Bu yeni uygulamanın amacı ise oldukça net: Vatandaşa hem şeffaflık sağlamak hem de enerji tüketimi konusunda farkındalık oluşturmak. Çünkü elektrik ve doğal gazın önemli bir kısmı aslında vatandaşın cebinden değil, doğrudan devlet bütçesinden çıkıyor.

Doğal Gaza Zam Gelecek Mi?

MÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Altuğ Karataş'a göre bu yeni sistemin doğal gaz faturalarına da uygulanması oldukça olası. Zira orada da benzer bir sübvansiyon söz konusu.

Konutlardaki doğal gaz tüketiminin yüzde 50'ye yakını yine devlet desteğiyle sağlanıyor. Karataş, bu desteğin artık görünür hale getirilmesinin, tüketiciye enerji maliyetleri konusunda gerçekçi bir bakış açısı kazandırabileceğini söylüyor. Fiyatların artıp atmayacağı konusunda da yorum yapan Karataş, yakın zamanda fiyatların artışa geçme ihtimali olmadığını vurgulayarak şöyle dedi:

Trump'ın ne yapacağı belli değil. Dünya biraz sakinleşmeden kimse fiyatlar hakkında net bir tahminde bulunamaz. Ama şu anda ciddi bir zam ihtimali gözükmüyor.

EPDK'nın açıklamalarına göre, dağıtım bedellerine yapılan yüzde 34.5'lik artışla birlikte faturalar zaten ortalama yüzde 25 yükselmiş durumda. Bu da yeni bir zam dalgasının yakın zamanda olmayacağı anlamına geliyor.