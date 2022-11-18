PlayStation Black Friday İndirimleri Başladı: %70'e Varan İndirimler!
Black Friday indirim dönemine nihayet girdik ve PlayStation kullanıcılarını ilgilendiren indirimler an itibariyle başladı. İşte detaylar!
Yavaş yavaş Black Friday, Türkiye'deki adıyla Efsane Cuma dönemine yaklaşıyoruz. Pek çok şirketin müşterileri için dev indirimleri başlatacağı bu dönemde her sektöre uygun ihtiyaçlar giderilebiliyor. Oyun alanında da Steam, Playstore ve Xbox indirimlerinin yanı sıra PlayStation kullanıcılarını ilgilendiren PlayStation indirimleri başlıyor.
Geçtiğimiz gün Xbox'ın başlattığı Black Friday indirimlerine PlayStation da katılıyor. Yeni ve popüler pek çok oyunun indirime girdiği Black Friday indirimlerinde sayısız oyuna uygun fiyatlarla ulaşabilmek mümkün.
Geçtiğimiz ayın başında çıkışını gerçekleştiren sevilen futbol serisinin en son oyunu FIFA 23, %40 indirimle 420,00 TL'ye düşmüş durumda. Basketbol severlerin gözdesi NBA 2K23 ise %55 indirimle 359,55 TL fiyat etiketiyle dikkat çekiyor. Geçtiğimiz ay çıkan ve bazı kesimler tarafından sevilse de genel olarak olumsuz eleştiriler alan Gotham Knights da bu kadar kısa sürede %40 indirimle 539,40 TL fiyata sahip.
İndirimdeki oyunların pek çoğu PlayStation Plus abonelerine sunulan oyunları kapsıyor olsa da abone olmayan ve oyunu ayrı olarak almak isteyen kullanıcılar için bu indirimler kaçınılmaz fırsatlar sunuyor. Özellikle de yılın son büyük indirimi olduğu varsayıldığında, almayı planladığınız bir oyun varsa bu fırsatları kaçırmamalısınız.
PlayStation Black Friday İndirimlerine Dikkat Çeken Oyunlar
- EA SPORTS FIFA 23 -
700,00 TLyerine 420,00 TL
- NBA 2K23 -
799,00 TLyerine 359,55 TL
- Marvel's Spider-Man: Miles Morales -
459,00 TLyerine 229,50 TL
- Gotham Knights -
899,00 TLyerine 539,40 TL
- Gran Turismo 7 -
699,00 TLyerine 433,38 TL
- Horizon Forbidden West -
799,00 TLyerine 495,38 TL
- Stray -
259,00 TLyerine 207,20 TL
- Cyberpunk 2077 -
479,00 TLyerine 239,50 TL
- The Last of Us Part I -
799,00 TLyerine 599,25 TL
- The Last of Us Part II -
399,00 TLyerine 99,75 TL
- Grand Theft Auto V -
439,00 TLyerine 219,50 TL
- F1 22 -
800,00 TLyerine 400,00 TL
- A Plague Tale: Requiem -
799,00 TLyerine 639,20 TL
- The Quarry -
599,00 TLyerine 299,50 TL
- Dying Light 2 Stay Human -
469,00 TLyerine 234,50 TL
- Red Dead Redemption 2 -
469,00 TLyerine 154,77 TL
- Assasin's Creed Valhalla -
470,00 TLyerine 155,10 TL
- UNCHARTED: Hırsızlar Mirası Koleksiyonu -
439,00 TLyerine 175,60 TL
PlayStation Black Friday indirimlerinin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.
Xbox Efsane Cuma İndirimleri Başladı: Oyunlarda Dev İndirimler!
Yavaş yavaş Black Friday, Türkiye'deki adıyla Efsane Cuma dönemine yaklaşıyoruz. Pek çok şirketin müşterileri için dev indirimleri başlatacağı bu dönemde her sektöre uygun ihtiyaçlar giderilebiliyor.
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