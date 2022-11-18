Playstation Black Friday İndirimleri Başladı: %70'e Varan İndirimler!

Yavaş yavaş Black Friday, Türkiye'deki adıyla Efsane Cuma dönemine yaklaşıyoruz. Pek çok şirketin müşterileri için dev indirimleri başlatacağı bu dönemde her sektöre uygun ihtiyaçlar giderilebiliyor. Oyun alanında da Steam, Playstore ve Xbox indirimlerinin yanı sıra PlayStation kullanıcılarını ilgilendiren PlayStation indirimleri başlıyor.

Geçtiğimiz gün Xbox'ın başlattığı Black Friday indirimlerine PlayStation da katılıyor. Yeni ve popüler pek çok oyunun indirime girdiği Black Friday indirimlerinde sayısız oyuna uygun fiyatlarla ulaşabilmek mümkün.

Geçtiğimiz ayın başında çıkışını gerçekleştiren sevilen futbol serisinin en son oyunu FIFA 23, %40 indirimle 420,00 TL'ye düşmüş durumda. Basketbol severlerin gözdesi NBA 2K23 ise %55 indirimle 359,55 TL fiyat etiketiyle dikkat çekiyor. Geçtiğimiz ay çıkan ve bazı kesimler tarafından sevilse de genel olarak olumsuz eleştiriler alan Gotham Knights da bu kadar kısa sürede %40 indirimle 539,40 TL fiyata sahip.

İndirimdeki oyunların pek çoğu PlayStation Plus abonelerine sunulan oyunları kapsıyor olsa da abone olmayan ve oyunu ayrı olarak almak isteyen kullanıcılar için bu indirimler kaçınılmaz fırsatlar sunuyor. Özellikle de yılın son büyük indirimi olduğu varsayıldığında, almayı planladığınız bir oyun varsa bu fırsatları kaçırmamalısınız.

PlayStation Black Friday İndirimlerine Dikkat Çeken Oyunlar

EA SPORTS FIFA 23 - 700,00 TL yerine 420,00 TL

yerine 420,00 TL NBA 2K23 - 799,00 TL yerine 359,55 TL

yerine 359,55 TL Marvel's Spider-Man: Miles Morales - 459,00 TL yerine 229,50 TL

yerine 229,50 TL Gotham Knights - 899,00 TL yerine 539,40 TL

yerine 539,40 TL Gran Turismo 7 - 699,00 TL yerine 433,38 TL

yerine 433,38 TL Horizon Forbidden West - 799,00 TL yerine 495,38 TL

yerine 495,38 TL Stray - 259,00 TL yerine 207,20 TL

yerine 207,20 TL Cyberpunk 2077 - 479,00 TL yerine 239,50 TL

yerine 239,50 TL The Last of Us Part I - 799,00 TL yerine 599,25 TL

yerine 599,25 TL The Last of Us Part II - 399,00 TL yerine 99,75 TL

yerine 99,75 TL Grand Theft Auto V - 439,00 TL yerine 219,50 TL

yerine 219,50 TL F1 22 - 800,00 TL yerine 400,00 TL

yerine 400,00 TL A Plague Tale: Requiem - 799,00 TL yerine 639,20 TL

yerine 639,20 TL The Quarry - 599,00 TL yerine 299,50 TL

yerine 299,50 TL Dying Light 2 Stay Human - 469,00 TL yerine 234,50 TL

yerine 234,50 TL Red Dead Redemption 2 - 469,00 TL yerine 154,77 TL

yerine 154,77 TL Assasin's Creed Valhalla - 470,00 TL yerine 155,10 TL

yerine 155,10 TL UNCHARTED: Hırsızlar Mirası Koleksiyonu - 439,00 TL yerine 175,60 TL

PlayStation Black Friday indirimlerinin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.