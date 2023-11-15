Yaklaşan PlayStation İndirimleri Öncesi Birçok Oyuna Zam Geldi: İşte Zamlanan Oyunlar!

Yalnızca iki gün sonra 17 Kasım tarihinde gerçekleşecek olan PlayStation Store indirimleri öncesinde onlarca PlayStation oyunu zamlandı.

Özellikle artan döviz kurları ve dalgalanmalar, ülkemizde pek çok oyunun defalarca zamlanmasına yol açıyor ve oyunları alabilmek için en uygun dönemler elbette indirim dönemleri oluyor.

PlayStation Store tarafında da yalnızca iki gün sonra başlayacak olan indirimler öncesinde büyük bir zam dalgası gerçekleşti.

İlk zam haberi bugün sabah saatlerinde sizlerle paylaştığımız ELDEN RING ile gelirken, ardısıra pek çok oyunun fiyatına daha zam geldi.

PlayStation Store Zamlanan Oyunlar

Oyun Eski Fiyat Yeni Fiyat ELDEN RING 1.049 TL 1.899 TL Demon's Souls 1.099 TL 1.999 TL God of War 179 TL 349 TL God of War II Remastered 199 TL 349 TL Uncharted: Hırsızlar Mirası Koleksiyonu 439 TL 899 TL Uncharted: Nathan Drake Collection 144 TL 349 TL The Last of Us II 399 TL 749 TL Resident Evil 7 179 TL 349 TL Resident Evil 2 349 TL 749 TL Resident Evil 3 259 TL 549 TL Death Stranding Director's Cut 439 TL 899 TL Batman: Arkham Collection 529 TL 1.099 TL Control Ultimate Edition 399 TL 719 TL Detroit: Become Human 399 TL 749 TL Little Nightmares II 259 TL 549 TL Mortal Kombat XL 499 TL 899 TL The Lord of the Ring: Gollum 599 TL 1.099 TL Bramble: The Mountain King 299 TL 549 TL Cult of the Lamb 249 TL 449 TL Dying Light Definitive Edition 259 TL 599 TL Devil May Cry 5 Special Edition 349 TL 749 TL Sleeping Dogs Definitive Edition 134 TL 549 TL Moving Out 2 299 TL 549 TL Monster Hunter Rise 399 TL 719 TL The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary 479 TL 999 TL Yakuza Like A Dragon: Ishin 899 TL 1.699 TL Call of Duty: Infinite Warfare 599 TL 1299 TL Shadow Warrior 3: Definitive Edition 399 TL 749 TL F1 Manager 2023 549 TL 999 TL Mount & Blade 2: Bannerlord 499 TL 899 TL Wo Long: Fallen Dynasty 870 TL 1.299 TL Sonic Frontiers 899 TL 1.699 TL Mortal Kombat XL 499 TL 899 TL

Peki siz gelen zamlarla ilgili ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.