Yaklaşan PlayStation İndirimleri Öncesi Birçok Oyuna Zam Geldi: İşte Zamlanan Oyunlar!

Yaklaşan PlayStation indirimleri öncesinde birçok oyunda beklenmedik zamlar gerçekleşti. İşte zam sonrası oluşan fiyatlar!

Yaklaşan PlayStation İndirimleri Öncesi Birçok Oyuna Zam Geldi: İşte Zamlanan Oyunlar!
Barış Bulut
Barış Bulut -

Yalnızca iki gün sonra 17 Kasım tarihinde gerçekleşecek olan PlayStation Store indirimleri öncesinde onlarca PlayStation oyunu zamlandı.

Özellikle artan döviz kurları ve dalgalanmalar, ülkemizde pek çok oyunun defalarca zamlanmasına yol açıyor ve oyunları alabilmek için en uygun dönemler elbette indirim dönemleri oluyor.

PlayStation Store tarafında da yalnızca iki gün sonra başlayacak olan indirimler öncesinde büyük bir zam dalgası gerçekleşti.

İlk zam haberi bugün sabah saatlerinde sizlerle paylaştığımız ELDEN RING ile gelirken, ardısıra pek çok oyunun fiyatına daha zam geldi.

Yaklaşan PlayStation İndirimleri Öncesi Birçok Oyuna Zam Geldi: İşte Zamlanan Oyunlar!

PlayStation Store Zamlanan Oyunlar

Oyun Eski Fiyat Yeni Fiyat
ELDEN RING 1.049 TL 1.899 TL
Demon's Souls 1.099 TL 1.999 TL
God of War 179 TL 349 TL
God of War II Remastered 199 TL 349 TL
Uncharted: Hırsızlar Mirası Koleksiyonu 439 TL 899 TL
Uncharted: Nathan Drake Collection 144 TL 349 TL
The Last of Us II 399 TL 749 TL
Resident Evil 7 179 TL 349 TL
Resident Evil 2 349 TL 749 TL
Resident Evil 3 259 TL 549 TL
Death Stranding Director's Cut 439 TL 899 TL
Batman: Arkham Collection 529 TL 1.099 TL
Control Ultimate Edition 399 TL 719 TL
Detroit: Become Human 399 TL 749 TL
Little Nightmares II 259 TL 549 TL
Mortal Kombat XL 499 TL 899 TL
The Lord of the Ring: Gollum 599 TL 1.099 TL
Bramble: The Mountain King 299 TL 549 TL
Cult of the Lamb 249 TL 449 TL
Dying Light Definitive Edition 259 TL 599 TL
Devil May Cry 5 Special Edition 349 TL 749 TL
Sleeping Dogs Definitive Edition 134 TL 549 TL
Moving Out 2 299 TL 549 TL
Monster Hunter Rise 399 TL 719 TL
The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary 479 TL 999 TL
Yakuza Like A Dragon: Ishin 899 TL 1.699 TL
Call of Duty: Infinite Warfare 599 TL 1299 TL
Shadow Warrior 3: Definitive Edition 399 TL 749 TL
F1 Manager 2023 549 TL 999 TL
Mount & Blade 2: Bannerlord 499 TL 899 TL
Wo Long: Fallen Dynasty 870 TL 1.299 TL
Sonic Frontiers 899 TL 1.699 TL
Mortal Kombat XL 499 TL 899 TL

PlayStation 5 Slim Disk Sürücüleri Birden Fazla Konsolda Kullanılabilecek!
OYUN

PlayStation 5 Slim Disk Sürücüleri Birden Fazla Konsolda Kullanılabilecek!

Kasım ayında piyasaya sürülmesi beklenen daha ince PlayStation 5 modeli şimdiden bazı perakendecilere ulaşmaya başladı.

Peki siz gelen zamlarla ilgili ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

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