PlayStation CEO'su Görevini Bıraktı! Peki Neden?

PlayStation'ın başkanı ve Sony'nin CEO'su Jim Ryan görevinden ayrılıyor.

Çarşamba günü yaptığı basın açıklamasında Sony, Ryan'ın Mart 2024'te emekli olacağını, Sony Group Corporation başkanı ve baş işletme sorumlusu Hiroki Totoki'nin ise 1 Nisan 2024'ten itibaren Sony'nin geçici CEO'su olacağını duyurdu.

Jim Ryan Görevinden Neden Ayrıldı?

CEO Jim Ryan, ayrılma nedenlerine yaptığı açıklamada değindi:

"30 yılın ardından Mart 2024'te SIE'den emekli olmaya karar verdim. Çok özel bir şirkette, harika insanlarla ve inanılmaz ortaklarla çalışarak sevdiğim bir işi yapma fırsatını yakalamanın keyfini yaşadım ancak Avrupa'da yaşamayı ve Kuzey Amerika'da çalışmayı bağdaştırmakta giderek zorlanıyorum. Dünya çapında milyonlarca hayata dokunan ürünler üzerinde çalışma ayrıcalığına sahip olarak ayrılacağım, PlayStation her zaman hayatımın bir parçası olacak ve SIE'nin geleceği konusunda her zamankinden daha iyimser hissediyorum."

Sony'de 28 yıldır çalışan Ryan, kariyerine 1994 yılında şirketin Avrupa şubesinde başladı ve burada küresel satış ve pazarlama başkanlığı da dâhil olmak üzere çeşitli liderlik pozisyonlarında bulundu. Ryan, 2019 yılında John Kodera'nın yerine Sony Interactive Entertainment'ın başkanı ve CEO'su oldu.

Ryan, Sony'de çalıştığı süre boyunca en çok PlayStation 5'in piyasaya sürülmesini denetledi. Tedarik zinciri kısıtlamaları, covid pandemisi sırasında ve sonrasında konsolu bulmayı zorlaştırsa da sevkiyatları toparlamayı başardı.

Totoki, Ryan'ın ayrılmasından önce Ekim 2023'te Sony Interactive Entertainment'ın başkanı olacak.

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