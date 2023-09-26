Sony Hackerların Saldırısına Uğradı: PlayStation Hesapları Tehlikede Olabilir!

Sony, Ransomed.vc olarak bilinen yeni ortaya çıkmış bir grubun fidye yazılımı saldırısına uğradı. İddialara göre grup Sony Group Corporation'a sızdı ve sistemlerin ele geçirildiğine dair bir bildiri yayınladı. Elde edilen dosyalar ve dahası, talepleri detaylandıran bir belgede ortaya çıktı.

Ransomed.vc, Sony Verilerini Satacaklarını Açıkladı

Grup tarafından bırakılan gizemli belge, Sony saldırısıyla ilgili ayrıntılara girmeden önce Ransomed.vc'nin amacını paylaşıyor.

"Tüm Sony sistemlerini başarıyla ele geçirdik. Onlardan fidye almayacağız! Sony ödeme yapmak istemediği için verileri satacağız. VERİLER SATILIKTIR."

Sony şu anda konuyla ilgili yorum yapmadı. Bu sızıntı özellikle de PlayStation hesaplarını tehlikeye atacak mı? Sony, Ransomed.vc ile uğraşırken çevrimiçi oyun hizmetini kapatmak zorunda kalacak mı? Tüm bunları yalnızca zaman gösterecek gibi görünüyor.

Eğer bir Sony hesabınız varsa ve yeni siber saldırıdan endişe duyuyorsanız, 29 Eylül 2023 tarihinden önce verileriniz için gerekli önlemleri aldığınızdan mutlaka emin olun.

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