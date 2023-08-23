PlayStation'ın Taşınabilir El Konsolu ve İlk Kablosuz Kulaklığı Tanıtıldı!

PlayStation'ın resmi internet sayfasında PS5 için hazırlanan taşınabilir PlayStation Portal, Pulse Elite ve Pulse Explore kablosuz kulaklıkları tanıtıldı.

Taşınabilir el konsolundaki gelişmiş özellikler ve PlayStation'ın ilk kablosuz kulaklıklarındaki ses teknolojisi ile ilgili bilgiler verildi.

Sony'nin PS5 için hazırlanmış uzaktan oynatıcısı ve kablosuz kulaklıkları bu senenin sonuna soğru satışa sunulacak.

PlayStation Portal Remote Player

PlayStation Portal Remote Player, bu yılın sonunda 199.99 dolardan satışa sunulacak. Cihazın, 1080p çözünürlükte ve 60 fps hızında çalışması beklenen sekiz inçlik LCD ekranı olacak.

PS5'teki tüm oyunlar başta olmak üzere DualSense kontrolcülerini kullanan oyunlar da PlayStation Portal'dan oynatılabilecek. Ayrıca Wi-Fi üzerinden PS5'e bağlanmak da PlayStation Portal'a hızlı geçişi sağlayacak.

Ancak eğer Wi-Fi bağlantınız yoksa cihaz neredeyse işlevsiz bir hale gelecek. Çünkü internet bağlantısı olmadığı için PS5'inizi yansıtmayacak. Medya oynatma yeteneğini çalıştıramadığı için de LCD ekranı işlevsiz kalacak.

Sony, PlayStation Portal Remote Player için şu ifadeleri kullandı:

"PlayStation konsolunuzu yüksek hızlı internet bağlantısı olan her yerden uzaktan kontrol edebilirsiniz. Örneğin hareket halindeyken PS5 ve PS4 oyunlarının keyfini çıkarmak için başka odadaki bir bilgisayarı veya bir akıllı telefonu kullanabilirsiniz."

Pulse Elite ve Pulse Explore Kablosuz Kulaklıkları

PlayStation Portal'ın Bluetooth'u olmadığı için kablosuz kulaklıklara veya Sony'nin Pulse 3D kulaklığına bağlanması mümkün değil. Bu sebeple cihaz için özel olarak iki adet kablosuz kulaklık üretildi.

Pulse Elite kafa üstü, Pulse Explore ise kulak içi formunda olacak. Birinci sınıf taşınabilir ses deneyimi sunan her iki kulaklık da yapay zekâ destekli gürültü engelleme özelliğine sahip olacak.

Kulak içi kulaklık Pulse Explore'un satış fiyatı 199,99 dolar olacak. Pulse Elite kulaklığının satışı ise 149,99 dolara yapılacak.

Ayrıca Pulse Elite ve Pulse Explore, PlayStation Link destekli bir cihaza (PS5, PC, Mac veya PlayStation Portal) ve Bluetooth destekli bir cihaza aynı anda bağlanabilecek.

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