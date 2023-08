PS5 Slim'in Tasarımı Ortaya Çıktı: Hayal Kırıklığı Yarattı!

PlayStation 5 (PS5) Slim'in tasarımı gün yüzüne çıktı. Peki, konsol oyuncuları tarafından uzun bir süredir merak içerisinde beklenen PS5 nasıl bir görünüme sahip olacak?

Japonya merkezli teknoloji devi Sony, 13 Kasım 2020 tarihinde PlayStation 5 isimli yeni oyun konsolunu satışa sunmuştu. PlayStation 5'in piyasaya sürülmesinin ardından Slim sürümü beklenmeye başlanmıştı.

Sony tarafından üretilen PS5 modelinin Slim versiyonu ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Dünya genelinde çok sayıda oyuncu tarafından tercih edilen oyun konsolunun Slim versiyonunun tasarımı sızdırıldı.

Andrew Marmo, Twitetr hesabı üzerinden PlayStation 5 Slim'e ait olduğunu öne sürdüğü bir görsel paylaştı. Sızdırılan görsel, Slim sürümünün nasıl bir görünüme sahip olacağı hakkında bilgi sahibi olmamıza imkân tanıyor.

Here's the first look at the PlayStation 5 (CFI-2016) "Slim" pic.twitter.com/234PcjEVgc