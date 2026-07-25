PlayStation'da Kriz! Kutulu Oyunların Önemini Gösteren Bir Olay Yaşandı

Hatırlayacak olursanız Sony, Ocak 2028'de bir karar aldı. Bu karara göre Ocak 2028'den itibaren piyasaya sürülecek PlayStation oyunlarının içinden sadece oyuna dijital olarak sahip olmanızı sağlayacak bir kod çıkacak. Bir diğer deyişle şirket, diskten tamamen vazgeçiyor. Elbette ki gerek koleksiyoncular gerek oyuncular tarafından epey tepki gördü.

İlginç bir şekilde işler o zamandan beri pek de Sony'nin beklediği gibi gitmiyor. Örneğin yakın zamanda PlayStation'ın sunucularına erişim sorunu yaşandı. Bu sorun kısa süre içinde küresel çapta gündeme yerleşti. Oyuncular, Sony'nin aldığı disk kararının ne kadar kötü sonuçları olabileceğini yakından gördü.

PlayStation'daki Erişim Sorununun Nasıl Sonuçları Oldu?

PlayStation'da meydana gelen erişim sorunu yüzünden sayısız oyuncu hesabına giriş yapamadı. Oyuncular, ne dijital olarak aldığı oyunlara ne de internet bağlantısı gerektiren oyunlara erişemedi. Sony her ne kadar oyunların fiziksel sürümünün üretiminden vazgeçecek olsa da bu olay yaşanırken sadece oyunların fiziksel versiyonuna sahip olanlar mağdur olmadı.

Bu da hâliyle tamamen dijitalleşmenin ne kadar kötü sonuçları olabileceğinin yeniden tartışılmasına sebep oldu. Elbette ki şu an oyun satışlarının büyük bir kısmını artık dijital satın alımlar oluşturuyor ama son yaşananların ardından gelen tepkilere bakılırsa bu durum, oyuncuların tamamen dijitalleşmeden taraf olduğu anlamına gelmiyor.

PlayStation'daki Erişim Sorunu Ne Kadar Sürdü?

PlayStation hizmetlerinde küresel çapta yaşanan erişim sorunu yaklaşık 7 saat sürdü. İlk başta Sony'nin hizmet durumu sayfasında her şeyin yolunda olduğunun bilgisi yer alsa da ilerleyen saatlerde tüm PlayStation hizmetlerinde yaşanan problem sisteme yansıdı ve sayfa buna göre güncellendi.

Bu uzun sürenin ardından hizmet yavaş yavaş düzelmeye başladı. Bazı kullanıcılar tekrar oturum açabilirken bazılarında ise bağlantı kopmaları gibi sorunlar görülmeye devam edildi. Her oyuncu birden hizmetlere erişim sağlayamasa da sorun an itibarıyla çözüme kavuşmuş durumda.

Sony Son Yaşananlardan Sonra Disk Kararını Tekrar Düşünür mü?

Ne yazık ki Sony'nin bu uzun erişim sorununun ardından disk kararından vazgeçmesi pek muhtemel değil. Bu tür büyük şirketler, böylesine büyük kararları genellikle uzun yıllara dayanan satış verilerini, üretim maliyetlerini ve hatta lojistik giderleri göz önüne alarak verir.

Dijital satışlar şu an fiziksel sürümlere göre çok daha fazla satılıyor. Elbette bu tür erişim sorunlarının Sony üzerinde yarattığı baskı epey fazla olacaktır ama disk kararından vazgeçmek yerine altyapısını güçlendirme de dahil olmak üzere çeşitli adımlar atması daha olası.

Editörün Yorumu

Açıkçası ben de pek Sony'nin disk kararını uygulamasından yana değilim. Bu, yaşanabilecek olumsuz senaryolardan sadece bir tanesi ki ben bunların yaşanabileceğini daha önce de dile getirdim. Şirketin bu saatten sonra dijitalleşmekten tamamen vazgeçeceğini zannetmiyorum ama bu tür olasılıkları düşünerek kapsamlı bir planlama yapmasının oyuncu topluluğu açısından faydalı olacağını düşünüyorum.