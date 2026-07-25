Ucuz Android Telefon Tanıtıldı! 6000 mAh Bataryası Var

Lava Virat V1 5G tanıtıldı. Yeni giriş segment telefon, günümüzde birçok amiral gemisi modeldeki ortalama batarya kapasitesinin üzerinde değere sahip bir batarya ile geliyor. Bu da söz konusu cihazın sahiplerinin tatmin edici bir kullanım süresi elde edebileceği anlamına geliyor. Tasarımı da oldukça şık görünüyor.

Lava Virat V1 5G'nin Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,75 inç

6,75 inç Ekran Çözünürlüğü: 720 x 1600 piksel

720 x 1600 piksel Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İşlemci: Unisoc T8200

Unisoc T8200 RAM: 4 GB (Sanal RAM desteği mevcut)

4 GB (Sanal RAM desteği mevcut) Depolama: 64 GB (microSD desteği ile 1 TB'a kadar artırılabilir)

64 GB (microSD desteği ile 1 TB'a kadar artırılabilir) İşletim Sistemi: Android 16

Android 16 Arka Kamera: Yapay zeka destekli 13 MP kamera

Yapay zeka destekli 13 MP kamera Ön Kamera: 5 MP

5 MP Dayanıklılık: IP64 (Toz, su sıçramalarına ve tere karşı dayanıklı)

IP64 (Toz, su sıçramalarına ve tere karşı dayanıklı) Batarya Kapasitesi: 6000 mAh

6000 mAh Hızlı Şarj: 10W

10W Renk Seçenekleri: Turuncu ve mavi

Turuncu ve mavi Boyut: 165,85 mm x 76,8 mm x 8,75 mm

165,85 mm x 76,8 mm x 8,75 mm Ağırlık: 210 gram

Lava Virat V1 5G'nin Ekran Özellikleri Neler?

Lava Virat V1 5G, 6,75 inç ekran büyüklüğüne sahip. 720 x 1600 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı sunan ekranla birlikte geliyor. Boyutu özellikle telefonda video izleyenler için yeterli görünüyor. Geniş alan sunduğu için yazı yazarken harflerin üzerine basmayı kolaylaştıracaktır. Öte yandan yüksek yenileme hızı da akıcı bir ekran deneyimine sahip olmayı mümkün kılacaktır. Tabii, ekran çözünürlüğünün boyutuna göre biraz düşük kaldığını belirtmek gerek. Küçük yazıları okurken biraz sorun oluşturabilir.

Lava Virat V1 5G'nin İşlemcisi Nedir?

Telefonda Unisoc T8200 işlemcisi mevcut. Daha önce Ai+ Pulse 2 ve Ai+ Nova 2 5G modellerinde de tercih edilen bu işlemci, Call of Duty: Mobile ve PUBG Mobile gibi oyunlarda yeterli performans elde etmenizi mümkün kılıyor ama yüksek güç tüketen, telefonun sınırlarını zorlayan mobil oyunları sorunsuz çalıştırmasını beklememek gerek.

Lava Virat V1 5G'nin Kamera Özellikleri Neler?

Cihazın arka tarafında yapay zeka destekli 13 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut. Ön yüzeyde ise 5 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera yer alıyor. Gündüz fotoğraf çekenler için ideal sonuçlar vereceğini söylemek mümkün. Ama düşük aydınlatma koşulları altında ne yazık ki fotoğraflar pek kaliteli çıkmayabilir.

Lava Virat V1 5G'nin Fiyatı Ne Kadar?

Lava Virat V1 5G için 12.999 rupi fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kurla 6 bin 383 TL'ye denk geliyor. Türkiye'de satışa sunulması hâlinde fiyatı vergilerle beraber 10 bin TL civarında olabilir. Konu ile ilgili resmî açıklamada bulunulmadığını, fiyatın değişiklik gösterebileceğini ayrıyeten not düşelim.

Lava Virat V1 5G Türkiye'de Satılacak mı?

Lava tarafından tanıtılan akıllı telefonlar şu an Türkiye'de satılmıyor. O yüzden Lava Virat V1 5G'nin de Türkiye'deki kullanıcılarla buluşma ihtimali düşük görünüyor. Ama daha önce birçok örneğini de yaşadığımız gibi, bu marka da bir gün Türkiye de dahil olmak üzere birçok pazarda aktif olarak yer almaya başlayabilir. Örneğin Xiaomi de uzun bir süre boyunca Türkiye'de yoktu. Şimdi ise hemen hemen her ürününe ulaşabiliyoruz. Lava için de benzer bir durum söz konusu olursa Türk tüketiciler söz konusu markanın akıllı telefonlarını da doğrudan alma imkânı elde edecektir.

Editörün Yorumu

Lava Virat V1 5G'nin bana göre en büyük avantajı, bütçe dostu bir fiyat etiketine sahip olması. Evet, giriş segment akıllı telefon olduğu için sahip olduğu özellikler geniş bir kitlenin beklentilerini karşılamayabilir fakat günlük kullanım için uygun fiyatlı model arayanlar tarafından pekâla tercih edileceğini düşünüyorum.