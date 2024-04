EA Play Pro Ücretlerine Zam Geldi: Güncel Fiyatı Ne Kadar?

EA, EA Play aboneliklerinin fiyatlarını artırıyor. GamesIndustry.biz'in bildirdiğine göre, şirket standart EA Play ve EA Play Pro aboneliklerinin fiyatlarını genel olarak artırıyor.

EA Play Pro, FIFA, Madden NFL, Battlefield, The Sims, Need for Speed gibi birçok popüler oyunu ve serisini içeriyor.

EA Play Pro'nun Güncel Fiyatı

Kullanıcılar zamlanmayla ilgili e-posta bildirimiyle karşılaştılar. Yeni abonelik ücreti aylık 619 TL oluyor. Zamdan önceki aylık abonelik fiyatı 149.99 TL'ydi. Bu oldukça büyük bir artış.

Artış, gelen abonelere yeni ücretleri ödemeleri gerektiği konusunda EA Play web sitesinde yansıtılmaya başlandı. Haber ayrıca, çevrimiçi olarak paylaşılan e-posta ve bildirimler aracılığıyla mevcut abonelere de iletildi.

GamesIndustry, değişikliklerin mevcut aboneler için 10 Mayıs 2024 tarihinden itibaren yürürlüğe gireceğini ve EA Play ücretlerini "pazar değeriyle uyumlu hale getirmek" amacıyla yapıldığını belirtiyor.