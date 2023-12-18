PlayStation Hakkında Büyük İddia: Oyunculara Yasak mı Geliyor?

Sony, Yazılım Kullanım Koşulları'nı güncelleyerek ikinci el kutulu oyun satışını yasa dışı ilan etti. Türkiye dahil uluslararası pazarlardaki tüketicilere, fiziksel PlayStation oyunlarının mağazalarda, e-ticaret sitelerinde ve diğer kullanıcılara satışının yasak olduğunu hatırlattı. Bu durum, aslında 2014 yılına dayanan bir maddeyi içeriyor, ancak son günlerde tekrar gündeme geldi.

Sony'nin AB yazılım şartları içinde yer alan ve tüketicilerin satın aldıkları PlayStation oyunlarını satmalarını yasaklayan madde (7.1) şu şekilde ifade ediliyor: “Bizim tarafımızdan ve yayıncının başka bir şirket olması durumunda ek olarak yayıncı tarafından açıkça izin verilmedikçe disk tabanlı oyunları veya dijital oyunları yeniden satmamalısınız.”

Sony Yeniden Gündeme Oyun Satış Yasaklarını Getirdi!

Gerçek şu ki, Yazılım Kullanım Koşulları, PS4 piyasaya sürülmeden önce bile tartışmalara neden olmuştu. PS4'ün 2013 yılında piyasaya sürülmesinden iki gün önce bu konu tekrar gündeme gelmişti. Bu nedenle, ikinci el kutulu oyun satışını yasaklayan madde, Sony tarafından yeni eklenmiş gibi bir kural değil.

Ancak, 2013 yılında Sony Interactive Entertainment'tan Shuhei Yoshida'nın yaptığı bir Twitter paylaşımında, kutulu PlayStation oyunlarının satılması veya paylaşılması konusunda herhangi bir engel olmadığı belirtilmişti. Bu durumda güncellenen maddenin öncesinde de benzer bir durumun yaşandığını söyleyebiliriz.