PlayStation Indies İndirim Kampanyası Başladı

Yeni bir oyun satın almak için bu ara oldukça iyi bir dönem, görünen o ki. Sony Interactive Entertainment, PlayStation mağazasında indirim kampanyalarını üstümüze yığıyor. Geçtiğimiz günlerde başlayan iki kampanyadan sonra, şimdi de PlayStation Indies indirim kampanyası başladı. Detaylar haberimizde.

Şu anda halihazırda devam eden iki farklı indirim kampanyası var. Bunlardan biri 12 Kasım 2020 tarihinde sona erecek olan 70 TL Altındaki Oyunlar iken, bir diğeri ise 21 Kasım 2020 tarihine kadar sürecek olan İndirimler Gezegeni. Önümüzde daha zaman olmasına rağmen, Japon teknoloji devi bu indirim kampanyalarının bitmesini beklemeden yeni bir tanesini daha devreye soktu. Eğer önceden başlamış olan kampanyalarda aradığınızı bulamamışsanız, PlayStation Indies bir ihtimal ihtiyacınıza cevap verebilir.

PlayStation Indies Onlarca Seçenek Sunuyor

İndirimler Gezegeni ile aynı gün yani 21 Kasım 2020 tarihinde sona erecek olan PlayStation Indies, % 20 ile % 90 arasında değişen oranda tasarruf imkanı sağlıyor. Buradan ulaşabileceğiniz sayfada görebileceğiniz üzere, standart sürüm oyunların yanı sıra özel sürümler, koleksiyon paketleri ve indirilebilir içeriklerden oluşan oldukça geniş bir yelpaze var. İndirimleri ile dikkat çekenler ise şöyle:

Alienation

Amnesia: Collection

Blasphemous

Close to the Sun Digital Deluxe

Dead Cells: The Bad Seed Bundle

Don't Starve Mega Pack

Extinction: Deluxe Edition

Frostpunk: Console Edition

Ghost of a Tale

Journey

Layers of Fear 2

Layers of Fear: Masterpiece Edition

Limbo

Never Alone Arctic Collection

Outer Wilds

Sniper Elite 3

Soma

The Long Dark

The Shadow Warrior Collection

Trine: Ultimate Collection

Trüberbrook

Wasteland 2: Director's Cut

Eğer aktif bir PlayStation Plus aboneliğiniz varsa, seçili birçok oyunda da ekstradan % 5 ile % 50 arasında değişen oranda indirim hakkınız olacak. Bu oyunlardan bazıları ise şöyle: