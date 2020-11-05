PlayStation Indies İndirim Kampanyası Başladı

Yeni bir oyun satın almak için bu ara oldukça iyi bir dönem, görünen o ki. Sony Interactive Entertainment, PlayStation mağazasında indirim kampanyalarını üstümüze yığıyor. Geçtiğimiz günlerde başlayan iki kampanyadan sonra, şimdi de PlayStation Indies indirim kampanyası başladı. Detaylar haberimizde.
Şu anda halihazırda devam eden iki farklı indirim kampanyası var. Bunlardan biri 12 Kasım 2020 tarihinde sona erecek olan 70 TL Altındaki Oyunlar iken, bir diğeri ise 21 Kasım 2020 tarihine kadar sürecek olan İndirimler Gezegeni. Önümüzde daha zaman olmasına rağmen, Japon teknoloji devi bu indirim kampanyalarının bitmesini beklemeden yeni bir tanesini daha devreye soktu. Eğer önceden başlamış olan kampanyalarda aradığınızı bulamamışsanız, PlayStation Indies bir ihtimal ihtiyacınıza cevap verebilir.
PlayStation Indies Onlarca Seçenek Sunuyor
İndirimler Gezegeni ile aynı gün yani 21 Kasım 2020 tarihinde sona erecek olan PlayStation Indies, % 20 ile % 90 arasında değişen oranda tasarruf imkanı sağlıyor. Buradan ulaşabileceğiniz sayfada görebileceğiniz üzere, standart sürüm oyunların yanı sıra özel sürümler, koleksiyon paketleri ve indirilebilir içeriklerden oluşan oldukça geniş bir yelpaze var. İndirimleri ile dikkat çekenler ise şöyle:
- Alienation
- Amnesia: Collection
- Blasphemous
- Close to the Sun Digital Deluxe
- Dead Cells: The Bad Seed Bundle
- Don't Starve Mega Pack
- Extinction: Deluxe Edition
- Frostpunk: Console Edition
- Ghost of a Tale
- Journey
- Layers of Fear 2
- Layers of Fear: Masterpiece Edition
- Limbo
- Never Alone Arctic Collection
- Outer Wilds
- Sniper Elite 3
- Soma
- The Long Dark
- The Shadow Warrior Collection
- Trine: Ultimate Collection
- Trüberbrook
- Wasteland 2: Director's Cut
Eğer aktif bir PlayStation Plus aboneliğiniz varsa, seçili birçok oyunda da ekstradan % 5 ile % 50 arasında değişen oranda indirim hakkınız olacak. Bu oyunlardan bazıları ise şöyle:
- Ancestors Legacy
- Darkwood
- Darkwood - Special Edition Paketi
- Daymare: 1998
- Dollhouse - Deluxe Edition
- Infliction: Extended Cut
- Lost Ember
- Phantom Doctrine
- The Last Campfire
- TheNightfall
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