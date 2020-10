PlayStation Plus Kasım 2020 Oyunları Duyuruldu

Ekim ayının sonlarına doğru gelmişken, artık sıradaki ayın yeni ücretsiz PlayStation 4 oyunlarının duyuru zamanı da gelmişti. Bildiğiniz gibi her yeni ayın PlayStation Plus oyunları, bir önceki ayın son Çarşamba günü açıklanıyor. Sony Interactive Entertainment da PlayStation Plus Kasım 2020 oyunları duyurusu ile karşımıza çıktı.

PlayStation Plus Kasım 2020 Oyunları Hangileri?

Bu ay listede üç oyun var. Hollow Knight: Voidheart Edition ve Middle-earth: Shadow of War, her zaman olduğu gibi yeni ayın ilk Salı günü PlayStation Plus abonesi PlayStation 4 kullanıcıları için indirmeye açılacak. Üçüncüsü olan Bugsnax ise 12 Kasım 2020 tarihinde geliyor. Bu oyun aynı gün PlayStation 4 için de yayınlanacak ama sadece PlayStation 5 sahibi PlayStation Plus aboneleri ek bir ücret ödemeden erişim sağlayabilecekler. Bununla birlikte iki ay süreyle kütüphanelerine ekleme imkanları olacak. Hollow Knight: Voidheart Edition ve Middle-earth: Shadow of War ise geriye uyumluluk desteği ile PlayStation 5 konsolunda da oynanabilecek.

Bugsnax

Young Horses tarafından hem geliştirilen hem de yayınlanacak olan Bugsnax oyununda, yarı böcek yarı atıştırmalık yaratıkların evi olan Snaktooth Adası üzerinde maceraya çıkacaksınız. Hikayeye göre bir araştırmacı olan Elizabert Megafig tarafından adaya davet ediliyorsunuz. Ne var ki oraya vardığınız zaman kendisini yerinde bulamıyor ve başına neyin geldiğini, Bugsnax'ın ne olduğunu ve nereden geldiklerini çözmeye çalışıyorsunuz.

Hollow Knight: Voidheart Edition

2017 yılında satışa sunulmuş olan Hollow Knight, klasik tarzda iki boyutlu bir aksiyon-macera oyunu. Kendi içinde bağlantılı bir dünyanın sunulduğu senaryoda, mağaraları, antik şehirleri ve tehlikeli çorak arazileri gezecek ve çeşitli yaratıklar ile savaşacak, garip görünüşlü böcekler ile arkadaş olacak ve krallığın merkezindeki antik gizemleri çözmeye çalışacaksınız.

Voidheart sürümü ise, ana oyunun satışa sunulmasından sonra yayınlanan ve yeni görevler, yeni elebaşı dövüşleri ve yeni beceriler sunan dört büyük genişletme paketi sunuyor.

Middle-earth: Shadow of War

Açık dünya tabanlı bir aksiyon oyunu olan Middle-Earth: Shadow of War'da yeni bir güç yüzüğünün oluşturulduğuna tanık olacağız. Bu sefer karşımıza çıkacak düşmanlar ise heyecan verici. Yine Talion'u yöneteceğimiz oyunda Sauron ve emrindeki Yüzüktafları ile Balrog gibi kadim yaratıklarla savaşacağız. İlk oyunun başarılı özelliği olan Nemesis sistemi geliştirilerek Middle-Earth: Shadow of War'daki yerini alacak. Oyunda karşımıza çıkan düşmanlarımız kendilerine has hikayelere ve kendi aralarında iç çekişmelere sahip olacaklar. Bu düşmanlarımızı yine özel güçlerimiz yardımıyla kontrolümüz altına alabilecek, bu sayede Mordor içinde kendi ordumuzu oluşturabileceğiz. Hangi düşmanımızı yok ettiğimiz, hangisini ordumuza dahil ettiğimiz ise düşmanlarımız arasındaki hiyerarşik yapının şekillenmesini sağlayacak.