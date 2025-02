Eski PlayStation Patronu, Switch 2 Tanıtımını Rezil Etti: "Buna Mı Heyecanlanalım Yani?"

Nintendo'nun uzun süredir beklenen Switch 2 duyurusu, oyun dünyasında büyük ilgi topladı ancak eski PlayStation Studios patronu Shuhei Yoshida, etkinliğin yeterince büyük bir sürpriz sunmadığını düşünüyor.

Nintendo'nun duyurusunun beklediğinden daha az heyecan verici olduğunu belirten eski patron, duyurunun daha tanıtım odaklı olmasını ve sonunda sadece bir onay gibi hissettirdiğini vurguladı.

Yoshida'nın sözleri şöyle:

Switch 2 duyurusu daha büyük bir tanıtım olabilirdi. Evet, bu Switch 2 ve bu da Switch 2… Çok fazla sürpriz olmaması beni şaşırttı. Tek sürpriz, gösterdikleri o fare temalı şeydi.

Switch 2, birkaç hafta önce duyurulmuş olsa da, Nintendo'nun sunduğu yenilikler açısından pek farklı olmadığı yönünde eleştiriler aldı.

Nintendo Şaşırtacak Şeyler Yapmazsa Vay Haline

Yeni Mario Kart oyunu gibi bazı duyurular heyecan yaratsa da, Yoshida gibi birçok kişi Nintendo'nun daha büyük sürprizler sakladığını umut ediyor. Hiç şüphesiz umut ettikleri gibi bir şey çıkmazsa eleştiriler çok daha ağır olacak.

Nintendo'nun 2 Nisan'da Switch 2'ye odaklanacak özel bir Direct etkinliği düzenleyeceği biliniyor. Yoshida, burada Nintendo'nun beklenmedik bir şey sunacağını umduğunu belirterek şöyle dedi:

Umuyorum ki Nintendo bunu alışılmışın dışında, harika bir şekilde kullanır da insanların tahmin edemeyeceği bir şey gösterirler. Nisan başındaki etkinlikte Switch 2 hakkında hala saklı olan bir şeyleri açıklamalarını bekliyorum.

Emeklilikten Sonra Ağzına Geleni Söylüyor

Sony'de 31 yıl geçirdikten sonra Ocak ayında emekli olan Yoshida artık sektör hakkında çok daha özgürce konuşuyor.

Horizon Forbidden West'in satış başarısızlığı, PS Vita'nın çöküşü ve The Last Guardian gibi riskli projelerin nasıl hayatta kaldığı gibi konularda da çarpıcı açıklamalar yaptı.

Peki sizce Yoshida bu düşüncelerinde haklı mı? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.