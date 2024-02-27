PlayStation İşten Çıkarmalara Başlıyor: 900 Çalışan ile Yollarını Ayıracak!

Yapılan resmi açıklamaya göre Sony, 900 PlayStation çalışanını işten çıkarıyor. Sony bu konudaki açıklamasında iş gücünde %8'lik bir azalma olduğunu ve bu nedenle bu yönde bir adım attıklarını söyledi.

İşten çıkarılmadan etkilenenler tek bir bölgede de yer almıyor. Sony, dünyanın her bir yanından çalışanlarını işten çıkarıyor. Çoğunlukla ABD, EMEA, Japonya ve APAC bölgelerindeki çalışanların etkilenmesi bekleniyor. Bunlara ek olarak Londra'daki PlayStation stüdyosu da kapatılıyor.

Sony Neden Böyle Bir Karar Aldı?

Sony'nin ilk işten çıkarma eylemi, PlayStation 5'in satış hedeflerinin düşmesiyle başlamıştı. Satış hedefini 25 milyondan 21 milyona düşürmüşlerdi.

İşten çıkarmalarla ilgili PlayStation'ın baş isimlerinden olan Jim Ryan, çalışanlarına kısa bir açıklamayla bir e-posta gönderdi:

''Dikkatli değerlendirmeler ve birkaç ay boyunca yapılan birçok tartışmanın ardından şirketi geliştirmeye devam etmek adına değişiklikler yapılması gerektiği açıkça ortaya çıkmış oldu.''

Sony, Playstation çalışanlarıyla ilgili almış olduğu karardan önce Microsoft, Xbox ve Activison Blizzard'dan 1.900 çalışanı çıkardığını açıklamıştı.

2023 yılı video endüstrisinde işten çıkarılan kişi sayısı 10.500'ken. 2024 yılının 58. gününde bu sayı 7.350'ye ulaşmıştır.