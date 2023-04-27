PlayStation Kumandası Embriyo Döllemek İçin Kullanıldı: İlk İnsanlar Doğdu!

Overture Life isimli teknoloji girişimi, yaptığı bir deney ile gündeme geldi. İspanya merkezli olan girişim, robotik dölleme yöntemiyle oluşturduğu embriyolardan iki sağlıklı kız bebeğin doğduğu müjdesini verdi.

The Independent'in haberine göre, şirketin tasarladığı robot, "in vitro fertilizasyon iğnesi" adı verilen bir enjeksiyonla tekil sperm hücrelerini insan yumurtalarına yerleştiriyor. Bu düzeneğin en dikkat çeken ve şaşırdan özelliği ise spermin enjekte sürecinin PlayStation kumandası ile uzaktan kontrol edilmesi.

PS 5 Tüp Bebek Sürecinde Kullanıldı!

Kontrol cihazları PlayStation 5'e uyumlu olacak şekilde tasarlandı. Araştırmacılar da bu cihazla insan yumurtalarını kameradan izledi ve sperm enjekte eden robotu kumanda yardımıyla yönlendirmeyi başardı.

Robot, yumurtaya nüfuz ederek tek bir sprem hücresi bırakabiliyor. Yapılan işlem 10'dan fazla yumurta döllemek için tekrarlandı. Sonuç olarak da sağlıklı embriyolar elde edildi. Şimdi de robotla döllenme sonucunda iki kız bebeğin dünyaya geldiği duyuruldu.

Cihazı kumanda ile yönlendiren Eduard Alba, süreç anı için "Gayet sakindim." ifadesini kullandı. "Tam enjekte anında 'Bu sadece bir deney daha' diye düşündüm." dedi.

Robotun geliştiricisi Overture Life, cihazın ilerleyen süreçte tüp bebek sürecini daha otomatik, daha ucuz ve yaygın hale gelebilmesinin önemli bir adım olduğunu belirtiyor.