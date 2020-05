PlayStation Mağazasında Uzatılmış Oyun Kampanyası Başladı

Bugün itibarıyla PlayStation mağazasında yeni bir indirim dönemine girdik, sevgili takipçiler. Uzatılmış Oyun adıyla yeni bir kampanya başladı. Almak için fırsat kolladığınız bir oyun, belki bu defa indirime girmiş olabilir.

Bugünden itibaren 28 Mayıs 2020 tarihine kadar devam edecek olan kampanya kapsamında birçok oyun, özel sürüm ve paket ve indirilebilir içerik % 60 oranında indirim ile sizleri bekliyor.

Uzatılmış Oyun sayfasına genel olarak bakıldığında, bazı oyunların gerçekten de alınabilir seviyeye geldikleri görülebiliyor. Mesela bu oyunlardan The Witcher 3: Wild Hunt - Game of the Year Edition veya The Crew 2 almamışsanız, ayrı ayrı 64 TL'ye satıldıklarını söyleyeyim. Red Dead Redemption 2: Special Edition 134 TL, Assassin's Creed Odyssey - Gold Edition ve Borderlands 3 Deluxe Edition ayrı ayrı 179 TL, Need for Speed Heat Deluxe Edition 189 TL, Watch Dogs 2 - Deluxe Edition 84 TL ve WRC Collection 114 TL gibi bir fiyata satılıyor.

Bunların haricinde eğer PlayStation Plus aboneliğiniz var ise AO Tennis 2, Rugby 20, Warhammer: Chaosbane, Deluxe Edition ve Magnus Edition ve Warhammer 40,000: Inquisitor - Martyr Imperium Edition oyunlarında ekstradan indirim hakkınız var.

Uzatılmış Oyun kampanya sayfasına buradan ulaşabilirsiniz. Keyifli oyunlar dilerim!