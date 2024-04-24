PlayStation Mayıs Tasarrufları İndirimi Başladı: Fırsatı Kaçırmayın!

Oyun fiyatlarının son iki yıl içerisinde çok yükselmesi nedeniyle düzenli olarak gerçekleştirilen indirim kampanyalarını takip eden oyuncular, yeni bir kampanya ile sevinecek.

Çeşitli kampanyalarla sürekli karşımıza çıkan teknoloji devi Sony, bugün PlayStation Store’da “Mayıs Tasarrufları” isimli yeni kampanyasını başlattı.

Mayıs Tasarrufları Kampanyasında Hangi Oyunlar İndirimde?

Yeni ve eski birçok iddialı popüler oyunun yer aldığı listede, yaklaşık 500'e yakın oyunda indirim yapıldığı belirtiliyor.

İndirim oranına bakıldığında ise oyuna göre firmanın %75'e kadar indirim uyguladığı gözüküyor. Ayrıca büyük bütçeli birçok oyunun yanı sıra bağımsız tarafta da uygun indirimler bulunuyor.

PlayStation Mayıs Tasarrufları’nda fiyatı düşen bazı popüler oyunlar ise şunlar:

Resident Evil 4 (PS4 / PS5): 999 TL - 429,57 TL (%57)

999 TL - 429,57 TL (%57) Resident Evil Village (PS4 / PS5): 439 TL - 175,60 TL (%60)

439 TL - 175,60 TL (%60) Final Fantasy XVI (PS5): 1.999 TL - 999,50 TL (%50)

1.999 TL - 999,50 TL (%50) The Crew Motorfest (PS4 / PS5): 1.879 TL - 939,50 TL (%50)

1.879 TL - 939,50 TL (%50) Dead Island 2 (PS4 / PS5): 1.749 TL - 874,50 TL (%50)

1.749 TL - 874,50 TL (%50) Lords of the Fallen Deluxe Sürüm (PS5): 1.999 TL - 999,50 TL (%50)

1.999 TL - 999,50 TL (%50) Avatar: Frontiers of Pandora (PS5) : 1.879 TL - 1.127,40 TL (%40)

: 1.879 TL - 1.127,40 TL (%40) Prince of Persia The Lost Crown (PS4 / PS5): 919 TL - 551,40 TL (%40)

919 TL - 551,40 TL (%40) Rainbow Six Siege Lüks Sürüm (PS4 / PS5): 749 TL - 247,17 TL (%67)

749 TL - 247,17 TL (%67) Assassin's Creed Valhalla (PS4 / PS5): 470 TL - 94 TL (%80)

470 TL - 94 TL (%80) Assassin's Creed Odyssey (PS4): 599 TL - 89,85 TL (%85)

599 TL - 89,85 TL (%85) Stray (PS4 / PS5): 749 TL - 494,34 TL (%34)

749 TL - 494,34 TL (%34) Mortal Kombat 11 (PS4 / PS5): 349 TL - 52,35 TL (%85)

349 TL - 52,35 TL (%85) Far Cry 6 (PS4 / PS5): 1.629 TL - 407,25 TL (%75)

1.629 TL - 407,25 TL (%75) Snowrunner (PS4 / PS5): 999 TL - 499,50 TL (%50)

999 TL - 499,50 TL (%50) Call of Duty: Black Ops Cold War (PS4): 609,16 TL - 201,02 TL (%67)

609,16 TL - 201,02 TL (%67) Hi-Fi Rush (PS5): 507,83 TL - 355,48 TL (%30)

507,83 TL - 355,48 TL (%30) TEKKEN 7 (PS4): 749 TL - 149,80 TL (%80)

Ayrıca, büyük indirimin yapıldığı Mayıs Tasarrufları kampanyasının iki hafta kadar, yani 9 Mayıs tarihine kadar devam edeceği de söylendi.