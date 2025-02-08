PlayStation Network Çöktü Mü? Oyuncular Bağlantı Sorunu Yaşıyor

PlayStation Network (PSN), büyük bir kesintiyle oyuncuların kazan kaldırmasına sebep oldu. PS5 ve PS4 kullanıcıları, çok oyunculu modlara ve PlayStation Store'a erişemediklerini bildirmeye başladı.

Özellikle X (eski Twitter) ve Reddit'teki raporlara baktığımızda sorunun tüm dünyadaki kullanıcılar için geçerli olduğunu görüyoruz.

Sony, sorunu araştırdıklarına dair açıklamada bulunsa da kesintinin Monster Hunter Wilds'ın son açık beta testi gibi önemli bir etkinliğin de olduğu bir döneme denk gelmesi nedeniyle oyuncuların asabı epey bozuldu ve Sony'e tepki gösteriyorlar.

Sony’den Açıklama: "Sorunu Araştırıyoruz"

Sony Japonya'nın resmi PlayStation destek hesabı, 7 Şubat akşamı yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Şu anda PlayStation Network (PlayStation Store dahil) kullanılamayabilir. Bu durumdan dolayı müşterilerimizden içtenlikle özür dileriz. Sorunun nedenini araştırıyoruz ve hizmeti en kısa sürede geri getirmek için çalışıyoruz. Lütfen sabırlı olun.

Kesintinin Sebebi Ne? PSN Hacklendi Mi?

Şu an için kesintinin nedeni ve kaç kişinin etkilendiği netleşmiş değil. Sony’nin resmi durum sayfası, tüm online hizmetlerin çöktüğünü gösteriyor.

Oyuncuların raporlarına göre kesinti 7 Şubat akşamı saat 18:00 civarında başladı. PlayStation Store ve online çok oyunculu modlar tamamen erişilemez hale geldi ve bu sorun bölgesel değil küresel çapta.

Bu kesinti Sony'nin son zamanlarda yaşadığı en büyük PSN kesintilerinden biri olarak kayıtlara geçiyor.

Kesinti Ne Kadar Sürecek?

Sony için en büyük kabus senaryosu, siber saldırıya uğramış olmaları ya da kesintinin günlerce sürebilecek bir teknik sorundan kaynaklanması olurdu.

Bu, son yıllarda pek görülmese de, 2011'deki ünlü PlayStation Network saldırısı hafızalarda hâlâ taze. O dönemde PSN haftalarca erişilemez olmuş, milyonlarca kullanıcı mağdur olmuştu. Şimdilik böyle büyük bir felaket yaşandığına dair bir işaret yok ancak sorunun ne kadar süreceği kesin olarak bilinmiyor.