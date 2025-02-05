Ocak 2025'in En İyi Oyununu Siz Seçeceksiniz

PlayStation'ın resmi blog sayfasında paylaşılan yazıya göre Ocak 2025'in en iyi yeni oyununu seçme özgürlüğü oyuncuların kendisinde olacak.

Bu oy kullanma etkinliği, her ay sonunda açılan anketlerle, arkadaşlarınıza tavsiye edeceğiniz en beğendiğiniz yeni oyunu belirlemenize olanak tanıyacak.

Listedeki önemli detay ise oy vereceğiniz oyunların yeniden piyasaya sürülen oyunlardan değil tamamen yenilik getiren ve çarpıcı bir deneyim sunan oyunlar olması.

Oyun Geliştiricileri Öne Çıkıyor

Sony Interactive Entertainment'dan O'Dell Harmon Jr. gibi yetkililer, oyun dünyasında bu tür etkileşimlerin ne kadar önemli olduğunun altını çiziyor. Zira bu tarz anketler hem oyunseverlerin favori oyunlarını seçmesini sağlıyor hem de oyun endüstrisinde öne çıkan oyunları ve oyun geliştiricileri de tanıma fırsatı ediniyorlar.

Bu anket sayesinde, oyunseverler sadece favori oyunlarını seçmekle kalmayacak, aynı zamanda endüstride hangi yapımların öne çıktığına dair de fikir sahibi olacaklar.

PlayStation ekibi o ayın en dikkat çekici çıkışlarını titizlikle inceleyerek, adayları belirleyecek ve sizlerin oylarıyla kazananı açıklayacak.

Ocak 2025 En Yeni Oyunlar Listesi

Oyunuzu verebileceğiniz oyunlar şöyle:

Arken Age

Citizen Sleeper 2: Starward Vector

Dynasty Warriors: Origins

Ninja Gaiden 2 Black

The Stone of Madness

Ys Memoire: The Oath in Felghana

Wuthering Waves

Synduality Echo of Ada

Sniper Elite: Resistance

Freedom Wars Remastered

Tails of Iron 2: Whiskers of Winter

Tales of Graces f Remastered

Star Wars Episode I: Jedi Power Battles Returns

Oy vermek için bu adrese gidebilirsiniz.

Siz hangi oyunu arkadaşlarınıza tavsiye ederdiniz? Oyunuzu hangi oyundan yana kullanacaksınız? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın.