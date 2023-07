PlayStation Oyunları PC'de Zamlanmaya Başladı!

Steam, bugün yayımlamış olduğu fiyat güncellemesi ile oyunseverleri üzdü. Şirket bugün yapmış olduğu açıklamada iki önemli oyunun fiyatını güncellediğini açıkladı.

Steam İki Oyunun Fiyatını Yükseltti

Bu oyunlardan ilki aksiyon dünyasının yeni oyunu diyebileceğimiz Ratchet & Clank: Rift Apart. Sony tarafından geliştirilen oyunun son versiyonu Rift apart geçtiğimiz mayıs ayında duyurulmuştu. Şirket, yaptığı duyuruda oyunun fiyatını %83 artışla 599 TL’den 1099 TL’ye yükselttiğini açıkladı.

Steam’in fiyat yükselttiği ikinci oyun ise The Last Of Us Part 1 oldu. Zombi oyunu kategorisinde yer alan yapım, 10 yıllık oyun geçmişi ile oyunseverlerin en beğendiği oyunlar arasında yer alıyor. Steam, The Last Of Us Part 1’in fiyatını bir önceki oyunda olduğu gibi %83 artışla 599 TL’den 1099 TL’ye yükseltti.

Ayrıca The Last Of Us'ın Dijital Deluxe sürümü %100 artış göstererek 200 TL oldu.

Steam'in almış olduğu bu zam kararı hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.