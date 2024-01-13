PlayStation Oyunlarında Türkçe Dil Desteği Sürecek mi? Açıklama Geldi!

İlk kez aylar öncesinde ortaya çıkan ve Bilkom'un PlayStation oyunları ve ürünleri için Türkiye distribütörlüğünü üstleneceği belirtilen haberler geçtiğimiz günlerde resmiyete kavuşmuştu.

Bu olayın ardından PlayStation oyunlarının geçmişte olduğu gibi yine Türkçe dil desteği ile gelip gelmeyeceği ise merak konusuydu. Kullanıcılar Instagram hesabı üzerinden bu konuya dair bir yanıt almayı başardılar.

PlayStation Özel Oyunları Türkçe Gelmeye Devam Edecek

Instagram'da PlayStation Türkiye resmî hesabı üzerinden gerçekleştirilen paylaşımda sorularını yönelten kullanıcıların "Sony özel oyunlarda Türkçe dil desteği devam edecek mi?" sorusuna resmî hesaptan "Edecek :)" yanıtı geldi.

Türk oyuncular için büyük önem taşıyan Türkçe dil desteği, son yıllarda PlayStation tarafında neredeyse tüm özel oyunlarda yer alıyordu. Öyle ki yakında çıkacak Rise of the Ronin de Türkçe dil desteğiyle gelecek.

Bilkom'un distribütörlüğü üstlenmesiyle birlikte PlayStation Türkiye tarafındaki tüm belirslzlikler de ortadan kalkmış oldu. Gelecek süreçte yeni Slim modeller, resmî Türkiye fiyatları kapsamında Bilkom tarafından ülkemizde satışa sunulacak.

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