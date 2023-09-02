Sony'den Zam Öncesi Yeni Sınırlama: PlayStation Plus Aboneliklerine Uzatma Sınırı!

Sony'nin kısa süre önce PlayStation Plus'a gelecek küresel fiyat artışını duyurması özellikle Türkiye'deki oyuncuları artıştan önce aboneliklerini uzatmaya teşvik etti ancak görünüşe göre Sony bu durumun önüne çoktan geçmiş.

Türkiye'deki oyuncuların zam haberinin ardından PlayStation Plus aboneliklerini uzatmaya kalkması sonrası yeni bir sınırlandırma keşfedildi.

PlayStation Plus Abonelikleri 2025'ten Ötesine Uzatılamıyor

Oyuncular aboneliklerini uzatmaya çalıştığında 2025'in ötesine uzatmayı başaramadılar. Oyuncular aboneliklerini 2025'in ötesine uzatmaya çalıştığında bir hata mesajıyla karşılaşıyor fakat bu sınırlamanın küresel mi yoksa Türkiye'ye özgü mü olduğu ya da teknik bir sorundan mı kaynaklandığı belli değil.

Bu konuda henüz resmî bir açıklama yapılmamış olsa da Sony'nin PlayStation Plus aboneliklerine zam geleceği resmileşti ve yeni fiyatlandırma 6 Eylül'de yürürlüğe girecek.

Gelecek zamma dair tüm detayları ve globaldeki güncel paket fiyatlarını aşağıdaki haberimizden inceleyebilirsiniz.

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