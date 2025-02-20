Retro Severlere Müjde! PlayStation Plus Yeni Bir Disney Macerasıyla Çalkalanacak

Tayvan derecelendirme kurulu, Disney Pixar Wall-E'nin PS5 ve PS4 için derecelendirildiğini açıkladı. Bu da demek oluyor ki PlayStation Plus'ın Klasikler Kataloğu'na yeni Disney oyunları eklenebilir.

Wall-E, daha önce PS2, PS3 ve PSP için piyasaya sürülmüştü. Ancak Sony, genellikle PS Plus Klasikler Kataloğu'na PS2 ve PSP oyunlarını ekliyor. Toy Story 3 ve Up gibi oyunların da PSP versiyonlarıyla eklendiği düşünüldüğünde, Wall-E'nin de PSP sürümünün gelme ihtimali de oldukça yüksek gibi.

Klasikler Kataloğu Genişliyor

Tayvan derecelendirme kurulu, daha önce de Timesplitters, Buzz Lightyear of Star Command, Thrillville, Tekken 6 ve SoulCalibur: Broken Destiny gibi oyunları PS Plus'a eklenmeden kısa süre önce derecelendirmişti. Bu yüzden Wall-E'nin de yakında kataloğa eklenmesi sürpriz olmayacaktır.

Sony, geçtiğimiz hafta PS1'de çıkan üç Armored Core oyununun da 2025 içinde Klasikler Kataloğu'na ekleneceğini duyurmuştu.

PS Plus Premium aboneleri bu oyunlara erişmek istiyorsa PS1, PS2 ve PSP oyunlarını indirecek ve PS3 oyunlarını ise bulut üzerinden oynayarak bu retro oyunlara erişebiliyor. Eğer Wall-E resmen onaylanırsa, PS Plus Premium'un retro koleksiyonuna eğlenceli bir Disney macerası daha eklenmiş olacak.