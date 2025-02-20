Team Fortress 2 Baştan Yaratılıyor: Valve Oyunu Modder'lara Açtı

Çıkışından neredeyse 20 yıl geçmiş olmasına rağmen Steam'in en popüler yapımları arasındaki yerini korumayı başaran Team Fortress 2 için harika bir haber geldi. Valve, yaptığı büyük güncellemeyle birlikte oyunun tamamen baştan yazılmasına olanak sağlayabilecek Source SDK'yı (Yazılım Geliştirme Kiti) kullanıma açtı.

Bu güncellemeyle birlikte Team Fortress 2'nin istemci ve sunucu kaynak kodu tamamen topluluğun kullanımına açıldı. Bu sayede modcular, oyunu tamamen kendi istedikleri gibi şekillendirebilecekler.

Valve, resmi Team Fortress blogunda yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Steam Atölyesi veya yerel içerik modlarından farklı olarak, bu SDK mod yapımcılarına TF2'yi değiştirme, genişletme veya tamamen yeniden yazma yetkisi veriyor. Küçük ayarlamalardan tam dönüşümlere kadar her şey mümkün.

Tüm Source Oyunları Güncellendi

Valve sadece Team Fortress 2'yi açık kaynak yapmakla yetinmedi, ayrıca diğer Source oyunlarına da geniş çaplı güncellemeler getirdi. Güncellenen oyun listesi:

Team Fortress 2

Half-Life 2: Deathmatch

Half-Life Deathmatch: Source

Counter-Strike: Source

Day of Defeat: Source

Güncellemelerde 64-bit desteği, ölçeklenebilir HUD/UI, tahmin düzeltmeleri ve birçok performans iyileştirmesi bulunuyor.

Mod Topluluğuna Uyarı

Valve her ne kadar açık kaynak sunsa da mod geliştiricileri yaptıkları her şeyi ücretsiz olarak yayınlamak zorunda kalacak, zira kaynak kodu yalnızca ticari olmayan kullanım için paylaşıldı. Bir mod Steam mağazasına eklenirse bile, yine tamamen ücretsiz olmak zorunda.

Valve, topluluğun Team Fortress 2'ye yaptığı büyük katkıyı vurgulayarak şunları ekledi: