PlayStation Plus'tan 10 Oyun Kaldırılacak! Resident Evil 3 ve Dahası

2025 yılının mart ayında PlayStation Plus Extra ve Premium'dan kaldırılacak oyunlar belli oldu. Abonelik sisteminin kütüphanesinden kaldırılacak yapımlar arasında Resident Evil 3 dahil olmak üzere toplamda 10 adet oyun yer alıyor.

Playstation Store'da alınan ekran görüntüsüne göre PS Plus Extra ve Premium kütüphanelerinden çok sayıda oyun kaldırılacak. Kütüphaneden kaldırılan oyunların oynanmaya devam edilebilmesi için satın alınması gerekecek.

Bu yapımlar arasında Mortal Kombat 11 de bulunuyor. Dövüş oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden yapım 2019 yılında satışa sunuldu ve günümüzde hâlâ popülerliğini devam ettiriyor. Listede ayrıca Life is Strange 2, Street Fighter 5 ve daha pek çok yapım yer alıyor.

Oyunların 18 Mart tarihinde kaldırılacağı öne sürüldü. Sony tarafından henüz resmî açıklama yapılmadığını da belirtelim. Listedeki oyunların tamamına aşağıdan göz atabilirsiniz.

18 Mart'ta PlayStation Plus'tan Kaldırılacak Oyunlar