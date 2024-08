PlayStation Plus'a Eylül Ayında Eklenecek İlk İki Oyun Belli Oldu!

Halihazırda Ağustos 2024 oyunlarını deneyimleyen PS Plus aboneleri, şimdi gözünü Eylül 2024 kataloğuna çevirdi. Sony tarafından önümüzdeki ay hangi oyunların kullanıcılara sunulacağı henüz duyurulmasa da, platforma eklenecek ilk yapımlarla ilgili bilgi sahibiz. Peki, PS Plus'a Eylül ayında eklenecek ilk oyunlar hangileri?

The Plucky Squire ve Harry Potter Quidditch Eylül Ayında Abonelere Sunulacak

Bu iki oyunun ortak noktası henüz çıkış yapmamış olmaları. The Plucky Squire'ın 17 Eylül'de çıkması planlanırken, PS Plus Ekstra kütüphanesine de ilk günden ekleneceğini belirtelim. Bunun yanında, Harry Potter Quidditch daha önce duyurulduğu üzere 3 Eylül'de oyunseverlerle buluşacak ve tüm PS Plus aboneleri oyuna ilk günden erişebilecek.

PS Plus Eylül 2024 ücretsiz oyunlarının 28 Ağustos'ta açıklanması bekleniyor. Bununla birlikte, platformun ağustos ayı takvimi şu şekildeydi;

PlayStation Plus Extra ve Premium üyelerine sunulacak ücretsiz oyunlar:

The Witcher 3: Wild Hunt (PS4, PS5) Wild Hearts Standard Edition (PS5) Cult of the Lamb (PS4, PS5) Ride 5 (PS5) Watch Dogs 2 (PS4) Sword Art Online: Last Recollection (PS4, PS5) Naruto to Boruto: Shinobi Striker (PS4) Sword Art Online: Alicization Lycoris (PS4) Sword Art Online: Fatal Bullet (PS4) Sword Art Online: Hollow Realization (PS4)

PlayStation Plus Premium için PS VR2 & Classics oyunları:

Vacation Simulator (PS VR2) TimeSplitters (PS4, PS5) TimeSplitters 2 (PS4, PS5) TimeSplitters: Future Perfect (PS4, PS5) Sword Art Online: Lost Song (PS4)

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!