PlayStation Plus Haziran Ayı Oyunlarının Listesi Sızdırıldı

Önümüzdeki Haziran ayında PlayStation Plus sistemi yenilenmeden önce son kez ücretsiz oyunlar dağıtılacak. Bu nedenle önemli yapımları görmeyi birçok eleştirmen ve oyuncu bekliyordu, öyle ki Sony de bu isteği yanıtsız bırakmamış gibi görünüyor.

İspanyol kaynaklı Areajugones adlı site Haziran ayında PlayStation Plus'ın abonelerine ücretsiz olarak dağıtacağı oyunları sızdırdı. Eğer bu sızıntı doğruysa God of War ilk kez PlayStation Plus sisteminde ücretsiz olarak verilecek.

Geçtiğimiz ayki PlayStation Plus oyunları da hâlâ aboneyseniz alınabilir durumda. FIFA 22, Curse of the Dead Gods ve Tribes of Midgard'ın verildiği Mayıs ayı da yine yenilenmiş PlayStation Plus sistemi öncesi son aylardan olduğu için FIFA 22 verilmesiyle oldukça ses getirmişti.

Sony’nin yenilenmiş PlayStation Plus sistemi, 2 Haziran’da Japonya’da, 13 Haziran’da Kuzey ve Güney Amerika’da ve 23 Haziran’da Avustralya, Yeni Zelanda ve Avrupa’da kullanıma sunulacak. Ülkemizde de tüm Avrupa ile birlikte 23 Haziran tarihinden itibaren kullanılabilir olacak. Yenilenmiş PlayStation Plus sisteminde 3 farklı abonelik seçeneği bulunacak ve bunlar PS Plus Essentials, Extra ve Premium adlarına sahip olacak.

PlayStation Plus Haziran Ayı Ücretsiz Oyunları