PlayStation Plus'a 6.297 TL Değerinde 3 Oyun ve Bir DLC Geliyor

Japonya merkezli teknoloji devi Sony, PlayStation Plus aracılığıyla her ay düzenli olarak ücretsiz oyunlar sunuyor. PlayStation oyuncuları kütüphanedeki oyunları ekstra ücret ödemeden oynayabiliyor ve bu sayede keyifli zaman geçirebiliyor.

2025 yılının haziran ayında sunulacak oyunlar bir süredir merakla bekleniyordu. Sony tarafından yapılan duyuruyla beraber ücretsiz PlayStation Plus oyunları belli oldu. Buna göre aboneler üç oyuna ve bir DLC'ye erişebilecek.

28 Mayıs 2025 tarihinde Destiny 2'nin The Final Shape isimli DLC'si PlayStation Plus aracılığıyla ücretsiz sunulacak. Bungie tarafından geliştirilen indirilebilir içerik, 2024 yılında satışa sunuldu. DLC'nin Steam incelemeleri şu anda "Çoğunlukla Olumlu" durumda.

PS Plus abonelerinin ücretsiz erişebileceği oyunlar arasında NBA 2K25 de bulunuyor. En iyi basketbol oyunları arasında yer alan NBA 2K25 geçtiğimiz yıl piyasaya sürüldü. Visual Concepts tarafından geliştirilen oyun, çeşitli modlar sayesinde uzun süre boyunca keyifli zaman geçirilmesine imkân tanıyor.

Ücretsiz PlayStation Plus Oyunları (Haziran 2025)