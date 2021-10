PlayStation Plus Kasım 2021 Oyunları Sızdırıldı

PlayStation Plus Kasım 2021 oyunları gün yüzüne çıktı. Peki, PlayStation Plus abonelerine önümüzdeki ay ücretsiz olarak sunulacak yapımlar neler? Konu ile ilgili merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

PlayStation Plus Kasım 2021 Oyunları Listesi

First Class Trouble (PS5 / PS4)

Knockout City (PS5 / PS4)

Kingdoms Of Amalur: Re-Reckoning (PS4)

The Walking Dead: Saints & Sinners (PS VR)

Japonya merkezli teknoloji devi Sony, PlayStation Plus abonelerine her ay düzenli olarak bazı video oyunlarını ücretsiz olarak sunuyor. Dolayısıyla çok sayıda oyuncu, önümüzdeki ay ücretsiz olarak sunulacak oyunları merak içerisinde bekliyordu.

Kasım ayına sayılı günler kala ücretsiz PlayStation Plus oyunları ortaya çıktı. Dealabs web sitesi tarafından paylaşılan bilgilere göre önümüzdeki ay First Class Trouble, Knockout City, Kingdoms Of Amalur: Re-Reckoning ve The Walking Dead: Saints & Sinners isimli yapımlar ücretsiz olarak sunulacak.

Velan Studios tarafından geliştirilen Knockout City, 21 Mayıs 2021 tarihinde çıkışını gerçekleştirdi. Yayıncılığını Electronic Arts'ın üstlendiği yapımda yalnızca çok oyunculu mod bulunuyor. Rekabetin ve eğlencenin ön planda olduğu bir yapım, sahip olduğu kaliteli grafikler ve başarılı oynanış mekaniğiyle dikkat çekiyor.

Karakter kişiselleştirme özelliğine sahip olan video oyunu, dünya genelinde kısa süre çok popüler olmayı başardı. Öyle ki oyun, piyasaya sürüldüğü ilk hafta içerisinde 2 milyon oyuncu tarafından oynandı. Oyuncular tarafından çok beğenilen yapımın PS4 sürümü 80 Metacritic puanına sahip.

Aksiyon rol yapma oyunu türündeki Kingdoms Of Amalur: Re-Reckoning, geçtiğimiz yıl piyasaya sürüldü. Yayıncılığını THQ Nordic'in üstlendiği video oyunu, RPG türünü seven oyunculara hitap ediyor.

Hayatta kalma temalı VR oyunu The Walking Dead: Saints & Sinners isimli yapımda zombilere karşı mücadele ediyoruz. Skydance Interactive tarafından geliştirilen ve yayımlanan zombi oyunu, 2020 yılında çıkışını gerçekleştirdi. Aksiyon ve korku ögelerine sahip olan yapım, çok sayıda oyuncu tarafından beğenilmişti.

Sızdırılan bilgilere göre PlayStation .Plus abonelerine önümüzdeki ay ücretsiz olarak sunulacak yapımlar arasında First Class Trouble da bulunuyor. Invisible Walls tarafından geliştirilen yapımda yalnızca çevrim içi mod yer alıyor.

Teknoloji devi Sony, ortaya çıkan liste ile ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı. Bu sebepten ötürü bu listenin doğru çıkmama ihtimali de bulunuyor.