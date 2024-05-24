PlayStation Plus 12 Popüler Oyunu Katalogundan Çıkaracak: Oynamak İçin Son Şansınız!

2013 yılında Rockstar Games tarafından piyasaya sürülen ve Grand Theft Auto serisinin en popüler oyunu olarak değerlendirilen GTA 5 hayranları için üzücü haber geldi. GTA 6 için meraklı bekleyiş sürerken popülerliğini devam ettiren GTA 5’in çok yakında PlayStation Plus platformundan ayrılacağı açıklandı.

PlayStation Plus’tan Ayrılacak Oyunlar Hangileri?

Haziran ayında çok sayıda popüler oyunun PlayStation Plus’tan ayrılacak. GTA 5’in de içinde bulunduğu ayrılacaklar listesinde hem PlayStation 4 hem de PlayStation 5 konsollarında mevcut olan 10’un üzerinde oyun bulunuyor.

Sony, daha önce yaptığı bir açıklamada, katalogda yer alan birçok oyunun yakında PlayStation Plus’tan kaldırılacağına işaret etmişti. Geçtiğimiz ay yaklaşık 30 oyunu kütüphanesinden kaldıran şirket, önümüzdeki aylarda da bunun devam edeceğini ve popüler birçok oyunun ayrılacağını belirtmişti.

PlayStation Plus platformundan önümüzdeki ay kademeli olarak platformdan ayrılacak bu 12 oyunun tamamı, 18 Haziran tarihine kadar katalogdan çıkarılmış olacak.

Haziran ayında PlayStation Plus Extra/Premium'dan ayrılacak oyunlar ise şunlar: