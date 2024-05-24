PlayStation Plus 12 Popüler Oyunu Katalogundan Çıkaracak: Oynamak İçin Son Şansınız!
Grand Theft Auto 5, PlayStation Plus'tan ayrılıyor. Oyunu ücretsiz olarak oynamak için son şansınız. İşte detaylar!
2013 yılında Rockstar Games tarafından piyasaya sürülen ve Grand Theft Auto serisinin en popüler oyunu olarak değerlendirilen GTA 5 hayranları için üzücü haber geldi. GTA 6 için meraklı bekleyiş sürerken popülerliğini devam ettiren GTA 5’in çok yakında PlayStation Plus platformundan ayrılacağı açıklandı.
Playstation Plus'taki En İyi 10 Oyun
Playstation Plus almak isteyenler ya da halihazırda satın almış olan kişiler için faydalı olabilecek bir liste ile karşınızdayız.
PlayStation Plus’tan Ayrılacak Oyunlar Hangileri?
Haziran ayında çok sayıda popüler oyunun PlayStation Plus’tan ayrılacak. GTA 5’in de içinde bulunduğu ayrılacaklar listesinde hem PlayStation 4 hem de PlayStation 5 konsollarında mevcut olan 10’un üzerinde oyun bulunuyor.
Sony, daha önce yaptığı bir açıklamada, katalogda yer alan birçok oyunun yakında PlayStation Plus’tan kaldırılacağına işaret etmişti. Geçtiğimiz ay yaklaşık 30 oyunu kütüphanesinden kaldıran şirket, önümüzdeki aylarda da bunun devam edeceğini ve popüler birçok oyunun ayrılacağını belirtmişti.
PlayStation Plus platformundan önümüzdeki ay kademeli olarak platformdan ayrılacak bu 12 oyunun tamamı, 18 Haziran tarihine kadar katalogdan çıkarılmış olacak.
Haziran ayında PlayStation Plus Extra/Premium'dan ayrılacak oyunlar ise şunlar:
- Brothers: A Tale of Two Sons
- DC League of Super-Pets: The Adventures of Krypto and Ace
- Dodgeball Academia
- Grand Theft Auto 5
- Indivisible
- Monster Jam Steel Titans
- MotoGP 23
- SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom Rehydrated
- The Talos Principle: Deluxe Edition
- The Wild at Heart
- Unturned
- Baja: Edge of Control HD