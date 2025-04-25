PlayStation Plus'tan 21 Oyun Kaldırılacak! GTA 5 ve Dahası

Mayıs ayında PlayStation Plus'a 21 oyun ve bir genişleme paketi veda edecek. Bunlar arasında efsane oyunlar da bulunuyor. İşte listenin detayları!

Anıl Özünaldım
Anıl Özünaldım -

2025 yılının mayıs ayında PlayStation Plus Extra ve Premium'dan kaldırılacak oyunlar belli oldu. Abonelik sisteminin kütüphanesinden kaldırılacak yapımlar arasında Grand Theft Auto V dahil olmak üzere toplamda 21 adet oyun ve bir genişleme paketi yer alıyor.

Playstation Store'da alınan ekran görüntüsüne göre PS Plus Extra ve Premium kütüphanelerinden çok sayıda oyun kaldırılacak. Kütüphaneden kaldırılan oyunların oynanmaya devam edilebilmesi için satın alınması gerekecek.

Bu yapımlar arasında MotoGP 24 de bulunuyor. Milestone tarafından geliştirilen MotoGP 24, motosiklet oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. Listede ayrıca Tales of Kenzera: ZAU, Deliver Us Mars ve daha birçok oyun da yer alıyor.

20 Mayıs'ta PlayStation Plus'tan Kaldırılacak Oyunlar

  1. Grand Theft Auto V
  2. Batman: Arkham Knight
  3. inFAMOUS: Second Son
  4. MotoGP 24
  5. The Sims 4: Island Living (Genişleme Paketi)
  6. Resistance: Fall of Man
  7. Resistance 2
  8. Walkabout Mini Golf
  9. Synth Riders
  10. Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord
  11. Before Your Eyes
  12. The Walking Dead: Saints & Sinners
  13. The Walking Dead: Saints & Sinners - Chapter 2: Retribution
  14. LEGO Marvel Super Heroes 2
  15. Stranded: Alien Dawn
  16. The LEGO Movie 2 Videogame
  17. Ghostrunner
  18. Payday 2: Crimewave Edition
  19. Bloodstained: Ritual of the Night
  20. Journey to the Savage Planet
  21. Portal Knights
  22. Enter the Gungeon

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