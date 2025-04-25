PlayStation Plus'tan 21 Oyun Kaldırılacak! GTA 5 ve Dahası

2025 yılının mayıs ayında PlayStation Plus Extra ve Premium'dan kaldırılacak oyunlar belli oldu. Abonelik sisteminin kütüphanesinden kaldırılacak yapımlar arasında Grand Theft Auto V dahil olmak üzere toplamda 21 adet oyun ve bir genişleme paketi yer alıyor.

Playstation Store'da alınan ekran görüntüsüne göre PS Plus Extra ve Premium kütüphanelerinden çok sayıda oyun kaldırılacak. Kütüphaneden kaldırılan oyunların oynanmaya devam edilebilmesi için satın alınması gerekecek.

Bu yapımlar arasında MotoGP 24 de bulunuyor. Milestone tarafından geliştirilen MotoGP 24, motosiklet oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. Listede ayrıca Tales of Kenzera: ZAU, Deliver Us Mars ve daha birçok oyun da yer alıyor.

20 Mayıs'ta PlayStation Plus'tan Kaldırılacak Oyunlar