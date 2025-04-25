1.258 TL Değerindeki 4 Oyun Bedava Dağıtılıyor! Fırsatı Kaçırmayın

Düzenli olarak her ay bedava oyunlar sunan Amazon, oyuncuların abonelik dışında ekstra bir ücret ödemesine gerek bırakmadan keyifli zaman geçirmesine imkân tanıyor. Şirket bu kez dört farklı oyunu ücretsiz dağıtmaya başladı.

Amazon tarafından Prime abonelerine bedava sunulan oyunlar arasında Troublemaker öne çıkıyor. Aksiyon macera ve beat'em-up oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden Troublemaker 2023 yılında piyasaya sürüldü.

Happy Broccoli Games tarafından geliştirilen ve 2021 yılında satışa sunulan Kraken Academy!! isimli macera oyunu da bedava dağıtılıyor. Çizgi romana benzeyen görsellere ve mizahi diyaloglara sahip oyunda zaman döngüsü de bulunuyor.

Asmodev tarafından geliştirilen Priest Simulator: Vampire Show da ücretsiz sunulan oyunlar arasında yer alıyor. Yalnızca tek oyunculu moda sahip olan oyun geçtiğimiz yılın aralık ayında satışa sunuldu.

Amazon'un Ücretsiz Sunduğu Oyunlar