PlayStation Plus'a 5.297 TL Değerinde 3 Oyun Geliyor!

Japonya merkezli teknoloji devi Sony, PlayStation Plus aracılığıyla her ay düzenli olarak ücretsiz oyunlar sunuyor. PlayStation oyuncuları kütüphanedeki oyunları ekstra ücret ödemeden oynayabiliyor ve bu sayede keyifli zaman geçirebiliyor.

2025 yılının nisan ayında sunulacak oyunlar bir süredir merakla bekleniyordu. Sony tarafından yapılan duyuruyla beraber ücretsiz PlayStation Plus oyunları belli oldu. Buna göre aboneler toplamda 5.297 TL değerindeki üç oyuna erişebilecek.

Bu oyunlar arasında RoboCop: Rogue City dikkat çekiyor. Efsane RoboCop film serisinden uyarlanan oyunda Alex Murphy isimli polis memurunu kontrol ediyoruz. Aksiyon düzeyi yüksek olan yapım satışa sunulduğu dönem çok sevilmişti.

1 Nisan 2025 tarihinden itibaren oynanabilir olacak oyunların tamamına aşağıdan göz atabilirsiniz.

Nisan Ayında Sunulacak Ücretsiz PlayStation Plus Oyunları