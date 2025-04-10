PlayStation Plus'a 8.247 TL Değerinde 6 Oyun Geliyor

Japonya merkezli teknoloji devi Sony, PlayStation Plus Extra ve Premium aracılığıyla her ay düzenli olarak kütüphaneye yeni ücretsiz oyunlar ekliyor. Konsol oyuncuları kütüphanede yer alan oyunlara ekstra ücret ödemeden erişebiliyor ve böylece uzun süre boyunca keyifli zaman geçirebiliyor.

PlayStat'on Plus Premium ve Extra aboneleri, nisan ayında eklenecek oyunları merak ediyordu. Sony tarafından yapılan duyuru ile birlikte merak edilen soru yanıtlandı. Duyuruya göre bu ay içerisinde kataloğa 6 farklı oyun eklenecek.

Bu oyunlar arasında Hogwarts Legacy dikkat çekiyor. 83 Metacritic puanıyla öne çıkan oyun Harry Potter evreninde geçiyor. Hogwarts Cadılık ve Büyücülük Okulu'ndaki bir öğrenciyi kontrol ettiğimiz oyunda çeşitli sihirler yapabiliyor ve canavarlar ile savaşabiliyoruz.

Battlefield 1 de bu ay kütüphaneye eklenecek. DICE tarafından geliştirilen oyun Birinci Dünya Savaşı'nı konu alıyor. Serinin en sevilen yapımlarından biri olan Battlefield 1 2016 yılının ekim ayında piyasaya sürüldü.

Ücretsiz PlayStation Plus Oyunları (Nisan 2025)