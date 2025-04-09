Batman Oyunlarında Dev İndirim! Çok Ucuza Alabilirsiniz
Kampanya ile birlikte Batman oyunları yüzde 85'e varan indirime girdi. İşte Batman serisini çok ucuza satın alma fırsatı sunan kampanyanın detayları!
Batman oyunlarını oynamamış oyuncular için kaçırılmayacak bir indirim başladı. Popüler dijital mağazası Steam'de başlayan kampanya kapsamında Batman: Arkham Knight, Batman: Arkham Collection, Batman: Arkham Asylum ve Batman: Arkham City'nin fiyatı düştü. Kampanya 13 Nisan'da sona erecek.
Batman: Arkham Knight, Batman: Arkham Knight Season Pass, Batman: Arkham City - Game of the Year Edition ve Batman: Arkham Asylum Game of the Year Edition'ın yer aldığı Batman: Arkham Collection yüzde 85 oranında indirime girdi. Bu paketin fiyatı 59,99 dolardan (2.280 TL) 8,99 dolara (341 TL) düştü.
Serinin en sevilen oyunlarından biri olan Batman: Arkham Knight yüzde 80 oranında indirime girdi. 2015 yılının haziran ayında piyasaya sürülen oyunun fiyatı 19,99 dolardan (759 TL) 3,99 dolara (151 TL) düştü.
Batman: Arkham City - Game of the Year Edition da yüzde 80 oranında indirime girdi. 2012 yılında satışa sunulan oyun kampanya kapsamında 19,99 dolar yerine 3,99 dolara satıılıyor. Batman: Arkham Asylum Game of the Year Edition da yüzde 80 indirim ile 3,99 dolara düştü.