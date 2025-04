Batman Oyunlarında Dev İndirim! Çok Ucuza Alabilirsiniz

Batman oyunlarını oynamamış oyuncular için kaçırılmayacak bir indirim başladı. Popüler dijital mağazası Steam'de başlayan kampanya kapsamında Batman: Arkham Knight, Batman: Arkham Collection, Batman: Arkham Asylum ve Batman: Arkham City'nin fiyatı düştü. Kampanya 13 Nisan'da sona erecek.

Batman: Arkham Knight, Batman: Arkham Knight Season Pass, Batman: Arkham City - Game of the Year Edition ve Batman: Arkham Asylum Game of the Year Edition'ın yer aldığı Batman: Arkham Collection yüzde 85 oranında indirime girdi. Bu paketin fiyatı 59,99 dolardan (2.280 TL) 8,99 dolara (341 TL) düştü.

Serinin en sevilen oyunlarından biri olan Batman: Arkham Knight yüzde 80 oranında indirime girdi. 2015 yılının haziran ayında piyasaya sürülen oyunun fiyatı 19,99 dolardan (759 TL) 3,99 dolara (151 TL) düştü.

Batman: Arkham City - Game of the Year Edition da yüzde 80 oranında indirime girdi. 2012 yılında satışa sunulan oyun kampanya kapsamında 19,99 dolar yerine 3,99 dolara satıılıyor. Batman: Arkham Asylum Game of the Year Edition da yüzde 80 indirim ile 3,99 dolara düştü.