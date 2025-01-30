PlayStation Plus Oyunlarına Veda Etmeye Hazırlanın, Artık Yoklar

Sony'nin abonelik hizmeti PlayStation Plus, artık PS5 oyunlarına odaklanacak ve PS4 oyunları yalnızca "ara sıra" sunulacak. İşte bu kararın detayları ve PS4 sahiplerini neler bekliyor:

2026 İtibarıyla PS5 Odaklı Dönem Başlıyor

Sony, PlayStation Blog üzerinden yaptığı açıklamada şu sözleri kullandı:

Oyuncularımızın büyük bir kısmı artık PS5'te oynuyor ve aylık oyunlar ile oyun kataloğu avantajlarından PS5 oyunlarını talep ediyor. Bu nedenle, PlayStation Plus da bu trende uyum sağlayarak Ocak 2026'dan itibaren aylık oyunlar ve oyun kataloğu avantajlarında PS5 oyunlarına odaklanacak.

PS4 oyunları ise artık temel bir avantaj olmayacak ve yalnızca belirli aralıklarla sunulacak. Ancak, hem PS4 hem de PS5'te oynanabilen oyunların sunulmaya devam edebileceği belirtildi.

PS4 Sahipleri İçin Ne Değişecek?

Sony, bu kararını uygulamaya koymak için PS4 konsolu sahiplerine bir yıllık süre tanıdı. Aboneliklerini yenilemeden önce kullanıcıların bu değişikliğe göre hareket etmesi gerekecek.

Şayet PS4 kullanıcıları gelecekte PS5 oyunlarını talep edip, sonrasında konsol yükselttikleri durumunda bu oyunları oynayabilecekler—bu da Sony'nin mevcut PSN ekosistemi sayesinde mümkün kılınıyor. Gelecekte PS6 çıktığında da bu sistem devam edecek.

Üzücü bir haber gibi görünse de Sony son bir kez PS4 için aylık oyunlar sunacağını duyurdu. Şubat ayında PlayStation Plus aboneleri şu oyunları ücretsiz indirebilecek:

Payday 3 (PS5)

(PS5) High on Life (PS4, PS5)

(PS4, PS5) Pac-Man World Re-Pac (PS4, PS5)

4 Şubat - 3 Mart tarihleri arasında bu oyunları indirimli bir şekilde edinebilirsiniz.