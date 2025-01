Xbox Oyunlarını Artık İstediğiniz Yerden Oynayabileceksiniz

Microsoft Gaming CEO'su Phil Spencer, yakın zamanda katıldığı bir podcastte, Nintendo Switch 2 için daha fazla Xbox oyununun gelebileceğine dair ipuçları verdi. Gamertag Radio'da konuşan Spencer'ın açıklaması şöyleydi:

Nintendo Switch 2'nin daha büyük ekranı gibi yeniliklerinden ziyadesiyle memnunuz. Elimizdeki oyunlarla onları desteklemeyi dört gözle bekliyoruz.

Microsoft'un oyunlarını daha geniş kitlelere ulaştırma stratejisi, rakip konsollara açılma konusunda cesur adımlar atmasını sağladı. Nintendo ise bu konuda ona büyük anlamda destek oldu.

Switch 2'nin İşlem Gücü Artıyor

Son yıllarda Xbox ve PC'ye özel olan Hi-Fi Rush, Sea of Thieves, Pentiment, ve Grounded, PS5 ve Switch için de yayınlandı. Ayrıca Ori and the Blind Forest ve Ori and the Will of the Wisps gibi oyunlar da Switch'te oynanabilir durumda.

Nintendo Switch 2'nin artan işlem gücü, Halo: The Master Chief Collection ve Microsoft Flight Simulator 2024 gibi daha fazla Xbox oyununun konsola gelebileceği söylentilerini iyice fişeklemeye başladı.

Spencer her ne kadar bu oyunlarla ilgili bir doğrulama yapmamış olsa da yakın gelecekte böyle bir adımın atılması sürpriz olmayacak, zira söyledikleri bu ihtimalleri kuvvetlendiriyor.

Switch 2'ye Gelecek Muhtemel Oyunlar

Windows Central editörü Jez Corden'ın öne sürdüğü diğer olası portlar arasında yer alan oyunlar şöyle:

Age of Mythology

Gears of War 1 Ultimate Edition

Senua’s Saga: Hellblade II

Nintendo Direct'in 2 Nisan’daki sunumunda, belki de Xbox oyunlarının Switch 2'ye gelişiyle ilgili resmi açıklamaları göreceğiz ama şu ana kadar bu dedikoduların onaylanmadığını tekrar belirtelim.