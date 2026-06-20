9.526 TL'lik 12 Oyun PS Plus'tan Kaldırılıyor! Tarih Belli Oldu

PlayStation Plus, oyunculara hemen hemen her türde oyuna ekstra ücret ödemeden erişme imkânı sağlıyor. Ne var ki bunlardan bazıları bir süre sonra kütüphaneden kaldırılıyor ve oyuncular da önemli avantajından daha fazla yararlanamıyor. Son paylaşılan bilgiler ise daha önce kaldırılan çok sayıda oyunun arasına 12 oyunun daha katılacağını gösteriyor.

Hangi Oyunlar PlayStation Plus'tan Kaldırılacak?

Bomber Crew (PS4)

Clash: Artifacts of Chaos (PS4 ve PS5)

Cursed to Golf (PS4 ve PS5)

Get Even (PS4)

Hundred Days (PS4 ve PS5)

Infinite Minigolf (PS4)

Onechanbara Origin (PS4)

Risk of Rain 2 (PS4 ve PS5)

Roki (PS4 ve PS5)

Source of Madness (PS4 ve PS5)

Space Crew: Legendary Edition (PS4)

Tropico 6 (PS4 ve PS5)

PlayStation Plus'tan kaldırılacak oyunlar arasında Clash: Artifacts of Chaos, Cursed to Golf, Tropico 6, Source of Madness, Roki, Infinite Minigolf ve Risk of Rain 2 gibi oyunlar yer alıyor. Sony, bu oyunları oynamak için son tarih olarak 21 Temmuz 2026'yı belirledi. Belirtilen tarihten sonra söz konusu oyunlara erişmek artık mümkün olmayacak.

PlayStation Plus'a Eklenen Oyunlar Neden Kalıcı Olmuyor?

Sony'nin PlayStation Plus kütüphanesine eklenen oyunları bir noktadan sonra kaldırması, lisans anlaşmalarının geçici olmasından kaynaklanıyor. Şirket, oyunları kendi kütüphanesine eklemek için Electronic Arts, Capcom ve benzeri yayıncılarla belirli bir süreliğine geçerli sözleşme imzalıyor. Bu sözleşmelerin süresi kimi zaman 6 ay kimi zaman 1-2 yıl oluyor. Süre sona erdikten sonra Sony'nin önünde iki seçenek oluyor. Ya oyunları kütüphaneden kaldırıyor ya da sözleşmeyi yeniliyor.

Ne var ki Sony'nin yeni oyunlar sunabilmesi için bu oyunların çoğundan vazgeçmesi gerekir. Kaynaklarını doğru şekilde kullanmak için bunu yapmak zorunda olan şirket, belirli oyunları süre sona erdikten sonra sözleşme yenileme yoluna başvurmaz. Kaldı ki yayıncılar da oyunlarının sürekli ücretsiz olmasını istemez. Oyunlar kütüphaneden çıktıktan sonra yarıda kalan ya da oynamaya devam etmek isteyenlerin satın almaya başvuracağını bilirler. Bu hem yayıncıların hem Sony'nin açısından büyük bir avantaj oluşturur.

PlayStation Plus'tan Kaldırılan Oyunlar İleride Geri Geliyor mu?

Xbox Game Pass abonelik hizmetinde olduğu gibi PlayStation Plus kütüphanesinden kaldırılan bazı oyunlar da aylar hatta yıllar sonra kütüphaneye yeniden eklenebiliyor. Buna birçok popüler üçüncü taraf oyunun dahil olduğu söylenebilir. Tabii, bir oyunun sözleşmesi bitip kütüphaneden kaldırıldığında ileride yeniden eklenip eklenmeyeceği yayıncıya bağlı. Geri dönen örnekleri var ama bunun her oyun için geçerli olduğu söylenemez.

Editörün Yorumu

PlayStation Plus'tan kaldırılacak olan oyunlardan çoğunun aktif olarak oynandığını ve bu nedenle pek çok abonenin hayal kırıklığı yaşayacağını düşünüyorum. Özellikle Risk of Rain 2, çok geniş bir oyuncu kitlesine hitap ediyor. Öte yandan Tropico 6 da epey tercih edilen yapımlar arasında. Bunların kaldırılacağını öğrenmek, birçok PS Plus abonesinin üzülmesine sebep olacaktır.