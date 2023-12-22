PlayStation Plus Yakında Mobil ve PC'ye Gelebilir!

Son Insomniac sızıntılarının ortaya çıkardığı üzere Sony'nin ileriye dönük olarak oldukça endişe duyduğu bir konu, Microsoft'un Activision Blizzard'ı satın alması sonrası PlayStation Plus ile rekabeti ne kadar ileriye götürebilecekleriyle ilgiliydi.

Peki Sony, PS Plus'ı Microsoft'a ve Game Pass'in büyüyen tehdidine karşı nasıl güçlendirmeyi planlıyor?

Şimdiye kadar Sony, Game Pass'in birinci parti oyunları 1. günde hizmete koymasına karşılık, kendi oyunlarını PS Plus'a koyma konusunda katı bir duruş sergiledi ve görünen o ki bu durum değişmeyecek. Bununla birlikte, Insomniac sızıntısından ortaya çıkan yeni belgelere göre şirketin başka planları var.

Görünüşe göre Sony, PS Plus'ı "dünya çapında en heyecan verici ve arzu edilen eğlence üyelik hizmeti" haline getirmeyi amaçlayan bir "Hizmetler 3.0" yaklaşımı izlemeyi hedefliyor.

'Hizmetler 3.0' Yaklaşımı Neyi Amaçlıyor?

Bu planın en önemli bileşenlerinden biri PS Plus'ı PS4 ve PS5 dışında daha fazla platforma taşımak. Bu platformlar potansiyel olarak PC, mobil cihazlar ve akıllı TV'ler, hatta internet tarayıcıları gibi platformları içerebilir.

Belgelerde ayrıca PS Plus aboneliklerinin genel değerini artırmak için Disney+, Spotify ve Crunchyroll gibi ek hizmetlere daha fazla bonus abonelik eklenmesi öneriliyor. PS Plus, GTA+ veya Genshin Impact ve diğer Hoyoverse oyunları gibi hizmetlere oyunlara özel abonelikler bile eklendiğini görebiliriz.

Şimdilik konuya dair başka bir gelişme yok ama gelecekte PlayStation Plus için Sony'yi proaktif adımlar atarken göreceğimiz aşikâr. Peki siz bu konu ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.