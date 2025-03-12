Rockstar Oyunlarında Büyük İndirim! Ucuz GTA 5 Fırsatını Kaçırmayın
Kampanya ile birlikte Rockstar Games'in Max Payne 3 ve GTA 5 dahil birçok oyunu indirime girdi. İşte ucuz oyun fırsatı sunan kampanya!
Steam, Rockstar Games'in oyunlarını henüz oynamayan oyuncular için kaçırılmayacak bir kampanya sunuyor. Başlatılan kampanya kapsamında Grand Theft Auto 5'ten Max Payne 3'e kadar pek çok oyunun fiyatı düştü. Kampanya 20 Mart 2025'te sona erecek.
Yüzde 50 oranında indirime giren Grand Theft Auto V Enhanced sürümünün fiyatı 29,99 dolardan (1.097 TL) 14,99 dolara (548 TL) düştü. 2020 yılında piyasaya sürülen ve serinin en iyi oyunlarından biri olan Grand Theft Auto IV: The Complete Edition ise yüzde 65 indirim ile 19,99 dolardan (731 TL) 6,99 dolara (255 TL) düştü.
GTA 3, GTA Vice City ve GTA San Andreas oyunlarının yenilenmiş grafiklere sahip sürümlerinin yer aldığı Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition yüzde 60 oranında indirime girerek 59,99 dolardan (2.195 TL) 23,99 dolara (877 TL) düştü.
İndirime Giren Rockstar Games Oyunları
|Oyun Adı
|Normal Fiyat
|İndirimli Fiyat
|İndirim Oranı
|Grand Theft Auto V Enhanced
|29,99 dolar
|14,99 dolar
|%50
|Grand Theft Auto IV: The Complete Edition
|19,99 dolar
|6,99 dolar
|%65
|Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition
|59,99 dolar
|23,99 dolar
|%60
|Max Payne 3
|19,99 dolar
|5,99 dolar
|%70
|Max Payne 2
|9,99 dolar
|2,49 dolar
|%75
|Manhunt
|9,99 dolar
|3,49 dolar
|%65
|L.A. Noire
|19,99 dolar
|9,99 dolar
|%50
|Bully: Scholarship Edition
|14,99 dolar
|5,24 dolar
|%65
Ubisoft Oyunlarında Dev İndirim! Efsane Oyunları Ucuza Alabilirsiniz
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