Binlerce TL'lik 7 Oyun PlayStation Plus Kataloğuna Eklenecek

Japonya merkezli teknoloji devi Sony, PlayStation Plus Extra ve Premium aracılığıyla her ay düzenli olarak kütüphaneye yeni ücretsiz oyunlar ekliyor. Konsol oyuncuları kütüphanede yer alan oyunlara ekstra ücret ödemeden erişebiliyor ve böylece uzun süre boyunca keyifli zaman geçirebiliyor.

PlayStat'on Plus Premium ve Extra aboneleri, şubat ayında eklenecek oyunları merak ediyordu. Sony tarafından yapılan duyuru ile birlikte merak edilen soru yanıtlandı. Duyuruya göre 18 Şubat'ta kataloğa 7 farklı oyun eklenecek.

Bu oyunlar arasında Star Wars Jedi: Survivor dikkat çekiyor. Respawn Entertainment tarafından Unreal Engine 4 motoruyla geliştirilen oyun 2023 yılının nisan ayında satışa sunuldu. 2019 yapımı Star Wars Jedi: Fallen Order'daki olayların beş yıl sonrasını konu alan yapım keyifli bir deneyim sunuyor.

Life is Strange'in yapımcıları tarafından geliştirilen Lost Records: Bloom & Rage isimli yapımda hem 1995 hem de 2022 yılları arasında geçiş yapabileceğiz. Dört arkadaşın hayatını konu alan oyunda yaptığımız seçimler büyük bir öneme sahip olacak. Oyunların tamamı şu şekilde:

PlayStation Plus Extra ve Premium İçin Şubat'ta Eklenecek Oyunlar

Star Wars Jedi: Survivor (PS4, PS5)

(PS4, PS5) Lost Records: Bloom & Rage – Tape 1 (PS5)

(PS5) Tin Hearts (PS4, PS5)

(PS4, PS5) SaGa Frontier Remastered (PS4)

(PS4) Somerville (PS4, PS5)

(PS4, PS5) Mordhau (PS4, PS5)

(PS4, PS5) TopSpin 2K25 (PS4, PS5)

Bunlara ek olarak PlayStation Plus Premium aboneleri için Patapon 3 ve Dropship: United Peace Force da sunulacak.