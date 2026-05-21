PlayStation Plus'a Zam Geldi! Fiyatlarda Büyük Artış Yaşandı

Sony, bu haftanın başında PlayStation Plus abonelerine yönelik bir duyuru yaparak abonelik hizmetine yakında zam geleceğini açıklamıştı. Şirket, bu konu ile ilgili aldığı kararı uyguladı. Mevcut PS Plus planlarının Türkiye fiyatı ise büyük bir artış gördü. Aboneliğini yenilemek isteyen kullanıcıların bu ücreti ödemesi gerekecek.

PlayStation Plus'ın Güncel Fiyatı Ne Kadar?

PlayStation Plus Essential: 1 aylık 400 TL, 3 aylık 1.020 TL, 12 aylık 2.890 TL

1 aylık 400 TL, 3 aylık 1.020 TL, 12 aylık 2.890 TL PlayStation Plus Extra: 1 aylık 600 TL, 3 aylık 1.660 TL, 12 aylık 4.810 TL

1 aylık 600 TL, 3 aylık 1.660 TL, 12 aylık 4.810 TL PlayStation Plus Deluxe: 1 aylık 710 TL, 3 aylık 1.960 TL, 12 aylık 5.560 TL

Son zamla birlikte PlayStation Plus'ın 1 aylık Essential planı 270 TL'den 400 TL'ye yükseldi. Artık üç aylık PS Plus Essential aboneliği 1.020 TL'ye, 1 yıllık abonelik ise 2 bin 890 TL'ye satılıyor. Öte yandan Extra abonelik planının 1 aylık fiyatı 600 TL, 3 aylık fiyatı 1.660 TL, 1 yıllık fiyatı ise 4.810 TL oldu.

Şu an Türkiye'de mevcut olan en yüksek abonelik planı PS Plus Deluxe için 1 aylık fiyat 710 TL, 3 aylık fiyat 1.960 TL, 1 yıllık fiyat ise 5 bin 560 TL'ye çıktı. Güncel PlayStation Plus abonelik ücretlerine baktığımızda aslında öncekilerle kıyaslandığında oldukça büyük bir artış olduğunu görüyoruz. Bunu daha net şekilde görmek için önceki fiyatlarla karşılaştırma yapmakta fayda var.

Önceki PlayStation Plus Fiyatları Ne Kadardı?

Abonelik Planı 1 Aylık Ücreti 3 Aylık Ücreti 1 Yıllık Ücreti PlayStation Plus Essential 270 TL 710 TL 2 bin 160 TL PlayStation Plus Extra 405 TL 1.148 TL 3 bin 645 TL PlayStation Plus Deluxe 474 TL 1.354 TL 4 bin 266 TL

PlayStation Plus Zammı Direkt Uygulanacak mı?

PlayStation Plus zammı tüm dünyada uygulanmaya başlandı ancak Türkiye ve Hindistan, diğer ülkelerden farklı olarak direkt yeni fiyatlandırmaya tabi olacak. Diğer ülkelerdeki kullanıcılar ise yalnızca abonelik planı değiştşirme veya aboneliği iptal etme gibi işlemler gerçekleştirmesi durumunda yeni fiyattan ödeme yapacak.

Editörün Yorumu

PlayStation Plus için yapılan zammı oldukça yüksek buluyorum. Bu zam kararı, şirketin hizmetini şu an mevcut abonelik tabanlı oyun hizmetleri arasında fiyat bakımından en ön sıralara yükseltiyor. Bu tür hizmetlere ödeme yapmamızın sebebi uygun fiyata çeşitli oyunlara erişebilmektir. Ama son zam sonrasında o avantajını kaybettiğini düşünüyorum. Umuyorum ki rakipleri gibi uygun fiyat politikasına geri döner.