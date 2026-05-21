vivo'nun 120Hz AMOLED Ekranlı Telefonu Yolda! Fiyatı Sızdırıldı

vivo, S2 isimli yeni bir telefon üzerinde çalışıyor. Bir sızıntı ile birlikte S2'nin fiyatı ortaya çıktı. Cihazda sekiz çekirdeğe sahip orta sınıf bir işlemci bulunacak. Böylece donanımı çok zorlamayan mobil oyunlar sorunsuz oynanabilecek. Telefon ayrıca yüksek yenileme hızına da sahip olacak. Bu, akıcı ekran deneyimi elde edilmesini sağlayacak.

vivo S2'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

vivo S2'nin 467 dolar civarında fiyat etiketiyle satışa sunulacağı iddia edildi. Bu da güncel kur ile birlikte 21 bin 300 TL'ye denk geliyor. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 43 bin TL civarında olabilir. Konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ile satışa sunulabileceğini belirtelim.

vivo S2 Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda vivo X300, X300 Pro, vivo V70 ve vivo Y31 5G dahil olmak üzere vivo'nun pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda vivo S2'nin Türkiye'de satışa sunulma ihtimali bulunuyor. Konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtelim.

vivo S2 Ne Zaman Tanıtılacak?

Android 16 tabanlı OriginOS 6'ya sahip vivo S2'nin eylül veya ekim ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri, fiyatı, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Serinin bir önceki modeli vivo S1, 2019 yılının temmuz ayında tanıtılmıştı.

vivo S2'nin Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,3 inç civarı

6,3 inç civarı Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İşlemci: Sekiz çekirdeğe sahip orta sınıf işlemci

Sekiz çekirdeğe sahip orta sınıf işlemci İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı OriginOS 6

vivo S2'nin İşlemcisi Nasıl Olacak?

vivo'nun yeni telefonunda sekiz çekirdeğe sahip orta sınıf bir işlemci bulunacak. İşlemcinin adı henüz belli değil. Orta segemntte yer alan işlemcilerin oyun performansı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda PUBG Mobile, Call of Duty Mobile, Asphalt Legends ve Mobile Legends: Bang Bang dahil olmak üzere donanımı çok zorlamayan mobil oyunlar sorunsuz oynanacaktır.

Yedi yıl önce piyasaya sürülen vivo S1'de Helio P65 işlemcisi tercih edilmişti. MediaTek tarafından geliştirilen bu işlemcide sekiz çekirdek mevcut. Bu işlemcinin Subway Surfers City, Temple Run ve Candy Crush Saga gibi basit mobil oyunları sorunsuz çalıştırabildiğini belirtelim.

vivo S2'nin Ekran Özellikleri Neler Olacak?

S2'nin ekranı 6,3 inç civarında büyüklüğe sahip olabilir. Telefon, AMOLED ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı sunabilir. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli vivo S1'de 6,38 inç ekran boyutu, 1080 x 2340 piksel çözünürlük ve Super AMOLED ekran tercih edilmişti.

Çok canlı renklere sahip olan AMOLED, siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor. Bu arada Hz değeri ne kadar yüksek olursa o kadar akıcı bir deneyim elde ediliyor. Örneğin web sayfalarında kaydırma yaparken ve hatta menüler arasında gezerken bile bu çok net bir şekilde hissediliyor. 120Hz, akıcı bir ekran deneyimi elde etmek için yeterli bir değerdir.

Editörün Yorumu

vivo S2'nin orta segment telefonlar arasında oldukça iddialı bir model olacağını düşünüyorum. AMOLED ekranda hem film izlemenin hem de oyun oynamanın çok keyifli olduğunu söyleyebilirim. Bunun nedeni ise AMOLED'in çok canlı renklere sahip olması. Bu ekran ayrıca siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor. Bu arada yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı ekran deneyimi elde edildiğini belirteyim.