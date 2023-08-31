PlayStation Portal'ın Çıkış Tarihi Açıklandı!

Sony, geçtiğimiz haftalarda taşınabilir el konsolu PlayStation Portal'ı, Pulse Elite ve Pulse Explore olarak isimlendirdiği kablosuz kulaklıklarını tanıtmıştı.

Bu yılın sonunda satışa sunulması beklenen PlayStation Portal Remote Player'ın çıkış tarihi çok geçmeden açıklandı.

15 Kasım'da Satışa Sunulacak!

PlayStation, resmi X (eski adıyla Twitter) hesabından bir paylaşım yaptı. PlayStation Portal'ın 15 Kasım'da 'belirli pazarlarda' piyasaya sürüleceğini açıkladı. Cihazın tarihinin tanıtımı için ayrıca bir YouTube videosu da yayınlandı.

Merakla beklenen el konsolu; ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, Avusturya, Belçika, Lüksemburg, Hollanda, İtalya, İspanya ve Portekiz'deki PlayStation Direct mağazasında ön siparişe açıldı.

29 Eylül'de ise Japonya ve Kanada'da ön siparişler alınmaya başlanacak.

Türkiye'deki siparişlerin ne zaman gerçekleşeceği henüz bilinmiyor. Ancak 15 Kasım'dan sonra dünya genelinde bir hareketlilik olacağı için Türkiye'deki siparişler de en kısa sürede açılacaktır.

PlayStation Portal'ın 1080p çözünürlükte ve 60 fps hızında çalışması beklenen sekiz inçlik LCD ekranı olacak. Uzaktan oynatılabilen cihaz, PS5 için hazırlandı ve oyunların Wi-Fi üzerinden ekrana aktarılmasını sağlayacak.

Ayrıca PS5'teki tüm oyunlar ve DualSense kontrolcülerini kullanan oyunlar da PlayStation Portal'dan oynatılabilecek. Cihazı kullanmak için gerekli olan en önemli şey sağlam bir internet bağlantısı olacak.

Peki sizce yakında cihazın ön siparişleri Türkiye'de de açılır mı? Düşüncelerinizi bizimle aşağıdaki kutucuktan paylaşabilirsiniz.