PlayStation'da Şok: Yıllarca Desteklenen Proje İptal Edildi!

Santa Monica Studio, 2001 yılında çıkan Kinetica hariç, God of War oyunları ile karşımıza çıkmıştı. Bir dönem bilim-kurgu temalı bir proje üzerinde çalıştığı iddia edilmiş, ama henüz karşımıza çıkartmamıştı. Yakın bir zaman önce bir yayına katılan eski PlayStation başkanı Shuhei Yoshida, ilginç açıklamalarda bulundu. Yıllarca desteklenen bir Santa Monica Studio projesi çöpe gitmiş.

God of War Geliştiricisinin Özgün Bir Projesi İptal Olmuş

Spotify üzerinden gerçekleştirilen My Perfect Console yayınına katılan Yoshida, geçmişte her birinin maliyeti 25 milyon USD olan iki projenin iptal edildiğini açıkladı. Bunlardan bir tanesi de God of War geliştiricisine aitmiş. Yeni fikri mülkiyetinin konseptinin umut vaat ettiğini, çok ilginç oynanış fikirlerinin olduğunu ve yıllarca destek aldığını söyledi. Daha da ilginç olanı ise yeni bir God of War değilmiş.

25 milyon USD harcanmasına rağmen, oyunun tam olarak kimlik kazanması ve söz konusu fikirlerin oynanışa yansıması mümkün olamamış. Bu da aşama kaydetmeyi zorlaştırmış. Yoshida, her şeye rağmen projenin ileri bir safhaya taşındığını belirtir iken, bir şekilde durma noktasına gelinmesi ile hem ekip ve hem de yöneticiler için aşılması gereken kritik bir oluşmuş. En nihayetinde de ekip, eski PlayStation başkanına gelmiş ve durmaları gerektiğini söylemiş. Yani projenin iptal edilmesi gerektiğini.

Aynı dönemde Guerrilla, London Studio ve Media Molecule de birçok farklı denemede bulunmuştu. Ne var ki temeli bulunmayan bu oyunların da benzer nedenler ile durdurulduğu söyleniyor. Bazı projeler için geri dönüş olanağı olduğundan dolayı iptal kararlarının kolay alınmadığını söyleyen Yoshida, aksi durumlarda yaşanan yorgunluğa ek olarak, maliyetlerin ve riskin arttığını da sözlerine ekliyor. Ancak iptal kararlarına rağmen, ekipler her daim yeni denemelere yönlendiriliyorlarmış. Bu da PlayStation cephesindeki yaratıcılığın devam etmesinin tetikleyicisi oluyor.