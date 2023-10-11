PlayStation Sonbahar İndirimleri Başladı: %75'e Varan İndirimler!

Yazı kapsayan en büyük indirim dönemi oyun sektörü için sona ermiş olsa da sonbaharın başlamasıyla Sony, PlayStation oyuncularını sevindirecek yeni bir indirim kampanyası başlattı.

PlayStation'ın klasikleşen sonbahar indirimleri %75'e varan indirimler sunarken, sevilen bir dizi popüler oyun oldukça uygun fiyatlara inmiş durumda.

Son dönemde PlayStation Store'da pek çok zamma şahit olsak da yaz indirimlerinde pek çok oyun uygun fiyata alınabilmişti. Şimdi ise sonbahar indirimleriyle yılın son indirim döneminde oyunlar indirimli fiyatlarla karşımızda.

PlayStation Sonbahar İndirimleri

Red Dead Redemption 2 | 154,77 TL

Hogwarts Legacy (PS4) | 559,30 TL

Hogwarts Legacy (PS5) | 629,30 TL

The Crew Motorfest (PS4) | 999,20 TL

The Crew Motorfest (PS4 & PS5) | 1119,20 TL

Dead Space | 839,40 TL

Immortals of Aveum | 840 TL

L. A. Noire | 84,50 TL

Shadow Warrior 3: Definitive Edition | 139,65 TL

Borderlands 3 | 68,85 TL

New Tales From The Borderlands | 249,50 TL

Orcs Must Die! 3 (PS4 & PS5) | 161,70 TL

Mafia: Trilogy | 149,60 TL

Hades | 269,40 TL

Batman: Return to Arkham | 53,85 TL

Mass Effect : Legendary Edition | 140 TL

Astroneer | 219,60 TL

Little Nightmares II Deluxe Edition | 139,60 TL

PlayStation sonbahar indirimleri kapsamında indirime giren oyunların tamamına buradan ulaşabilirsiniz.