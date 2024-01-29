Bir Sonraki PlayStation State of Play Etkinliğinde Tanıtılacak Oyunlar Ortaya Çıktı!

Sony, PlayStation konsolları için yeni bir State of Play etkinliği düzenlemeye hazırlanıyor ve eğer sızıntı doğruysa etkinliğin tamamı gün yüzüne çıkmış olabilir.

Tweet, bir sonraki State of Play'in içeriğini şifreli bir şekilde tweetleyen @Shpeshal_Nick'ten geliyor. Nick'e göre bir sonraki State of Play'in 31 Ocak civarında gerçekleşmesi planlanıyor.

Bu bilgiyi doğrulayacak herhangi bir detay henüz yok ancak bu gelişme daha önce benzer alandaki sızıntıları doğru çıkan bir isimden geldiğinden gerçek olmasını bekleyebiliriz. Geçtiğimiz birkaç yıl içinde GTA 6 tanıtım fragmanı da dâhil olmak üzere birçok yüksek profilli oyun sızıntısı YouTube hesaplarının içeriği ve yüklenen ancak yayınlanmayan videolar incelenerek ortaya çıkmıştı.

Geçtiğimiz haftalarda çıkan birkaç söylenti, PlayStation'ın çok yakında yeni bir State of Play için hazırlandığını öne sürmüştü. Bu yeni sızıntıyla birlikte etkinlik yüksek ihtimalle gerçekleşecek gibi görünüyor. Peki etkinlikte hangi oyunları görmeyi bekliyoruz?

PlayStation State of Play Etkinliği Hangi Oyunlar Tanıtılacak?

Rise of the Ronin

Death Stranding 2

Final Fantasy 7 Rebirth

Sonic Generations Remaster

Silent Hill 2

Yeni Metro oyunu (VR)

Judas

Peki siz sızan bu liste hakkında ne düşünüyorsunuz? Aralarında oynamayı beklediğiniz bir oyun var mı? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.