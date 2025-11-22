PlayStation Steam Sayesinde Paraya Para Demedi! İşte Güncel Rakamlar

Alinea Analytics şirketinin yayınladığı verilere bakılırsa PlayStation, Steam üzerinden yayınladığı oyunları ile hatırı sayılır oranda gelir elde etmiş. Liderlik koltuğunda ise Arrowhead Game Studios tarafından geliştirilen HELLDIVERS 2 oturuyor. Detaylar haberimizde siz bekliyor.

Steam'e Çıkan Oyunlar PlayStation İçin Epey Faydalı Olmuş

PlayStation, birinci parti oyunlarını Epic Games Store ve Steam üzerinden PC oyuncularıyla buluşturmaya 2020 yılında Horizon: Zero Dawn - The Complete Edition ile başlamıştı. Sonrasında ise Days Gone, God of War, Marvel's Spider-Man Remastered, Uncharted: Hırsızlar Mirası Koleksiyonu, The Last of Us Part 1 ve Part 2 ve Ratchet & Clank: Ayrı Dünyalar pek çok oyun ile devam ettirmişti. Güncel rakamlara bakılırsa, bunun meyveleri de fazlası ile toplanıyor. Alinea Analytics, toplamda 1.2 milyar USD gelirin elde edildiğini ortaya koydu.

Analiz şirketi, Valve tarafından başlangıçta satışlardan % 30 oranında kesinti yaptığını söylüyor. Ancak bu kesintiler, yüksek hacimli satışlar kapsamında kademeli olarak düşürülmüş. Elde edilen gelirde bu adımların etkisinin de bir hayli büyük olduğu söyleniyor.

Raporda ayrıca en yüksek satış gelirinin HELLDIVERS 2 ile sağlantığı söyleniyor. Toplamda 12.7 milyon adet ile zirvede yer alan oyunu, 4.5 milyon adet ile Horizon: Zero Dawn, 4.2 milyon adet ile God of War, 3.4 milyon ile Days Gone ve 2.7 milyon adet ile Marvel's Spider-Man takip ediyor. Bu da oyuncuların PlayStation oyunlarına olan ilgisini açıkça ortaya koyuyor. Ne var ki şirket, bilhassa devam oyunlarının seleflerine göre daha sattığını da belirtmeden geçmiyor.

Hatırlayacağınız üzere yakın bir zaman önce PlayStation markasının Steam üzerindeki stratejisini gözden geçireceğine dair bir iddia ortaya atılmıştı. Öyle ki Windows Central genel yayın yönetmeni Jez Corden, tek oyunculu PlayStation oyunlarının PC platformuna çıkışından birkaç yıl sonra gelebileceğini söylemişti. Şimdilik kesin bir açıklama olmayıp, geleceğin nasıl şekilleneceği büyük bir merak konusu olmaya devam ediyor.